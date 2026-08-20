Farías Laguna deja prisión en Argentina; avanza traslado a México

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Traslado del contralmirante Farías. Foto: SSPC

El contralmirante Fernando Farías Laguna abandonó las instalaciones del Centro Penitenciario Federal de Ezeiza, en Argentina, y se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, donde se realiza su entrega formal a autoridades de México, de acuerdo con funcionarios federales.

El exmando naval es trasladado tras una negociación en la que intervino directamente el Gobierno de Estados Unidos ante la administración del presidente argentino Javier Milei.

Así avanza su traslado a México

El traslado del contralmirante se gestó durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), coorganizada por la DEA y el Ministerio de Seguridad de Argentina.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Estados Unidos solicitó directamente al Gobierno argentino la deportación de Farías Laguna, quien presuntamente está relacionado con una red internacional de contrabando de hidrocarburos.

La negociación ocurrió en presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. Sin embargo, las fuentes señalan que el acuerdo y las condiciones para concretar el traslado fueron gestionados directamente por la delegación estadounidense.

¿Cuándo llegará Farías Laguna a México?

Tras abandonar el penal de Ezeiza, Farías Laguna fue llevado al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, donde se desarrolla el procedimiento de entrega a las autoridades mexicanas.

Hasta el momento, se estima que el vuelo con destino a México despegue en las próximas horas.

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