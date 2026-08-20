Alcanzan lugar en la UNAM solo uno de cada tres

GENERANDO AUDIO...

Cuatro mil aspirantes que habían aprobado se quedan sin lugar. FOTO: Cuartoscuro

La UNAM informó que poco más de 18 mil aspirantes tendrán un lugar en alguna de sus facultades después del examen de control presencial, aplicado tras el fallido examen en línea. La cifra representa cerca del 30% de los 58 mil jóvenes que fueron convocados a presentar la nueva prueba.

De acuerdo con datos de la UNAM, de los 58 mil aspirantes convocados en las cuatro sedes acudieron 36 mil 885, equivalente al 63%. Esto significa que el nivel de ausentismo durante el examen de control fue de 37%.

#BoletínUNAM 36,885 aspirantes han aplicado el Examen de Control para ingresar a la licenciatura; más de la mitad tendrá un lugar en la UNAM: #RectorLomelí > https://t.co/8eAYmwQbJ6 pic.twitter.com/Vy9CmMhAKQ — UNAM (@UNAM_MX) August 20, 2026

UNAM acepta a 18 mil aspirantes tras examen de control

En el último día de aplicación del examen de control, la Máxima Casa de Estudios informó que poco más de 18 mil jóvenes tendrán un lugar en alguna de sus facultades. De esta manera, sólo alrededor de uno de cada tres de los aspirantes convocados originalmente consiguió un espacio.

Ausentismo en examen de control de la UNAM fue de 37%

No todos los jóvenes convocados se presentaron a realizar la prueba. Según las cifras proporcionadas por la UNAM, acudieron 36 mil 885 aspirantes de los 58 mil que habían sido llamados.

La asistencia representó el 63% del total de convocados, por lo que el nivel de ausentismo fue de 37%.

Cuatro mil aspirantes que habían aprobado se quedan sin lugar

Las cifras también muestran una diferencia entre los resultados obtenidos en ambas pruebas. En el examen en línea, alrededor de 22 mil aspirantes habían aprobado.

Después de la aplicación del examen presencial, poco más de 18 mil fueron aceptados. Al comparar ambas cifras, alrededor de cuatro mil aspirantes que habían aprobado originalmente ya no tendrán un lugar.

Así, el proceso de admisión concluye con poco más de 18 mil jóvenes con un espacio en alguna de las facultades de la UNAM, de acuerdo con la información proporcionada por la institución.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.