Sección Instructora deja listo el dictamen sobre el desafuero de Alejandro “Alito” Moreno

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Alejandro “Alito” Moreno. Foto: Cuartoscuro

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ya tiene listo un proyecto de dictamen relacionado con el posible desafuero de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó su presidente, Hugo Éric Flores.

El presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados explicó que el documento será dejado en los archivos de la comisión, aunque todavía se espera que la Fiscalía de Campeche entregue los últimos elementos relacionados con el caso de peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones que tiene contra “Alito” Moreno.

“Sí ya hay un proyecto de dictamen establecido, vamos a ver qué es lo último que presenta todavía la Fiscalía de Campeche que nos ha venido aportando distintos elementos para, en su caso, iniciar el procedimiento, si es que así se decide por la mayoría legislativa”, Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

¿Qué plantea el dictamen sobre el desafuero de “Alito” Moreno?

Flores precisó que el proyecto no determina todavía el desafuero del priista, sino que plantea si existen elementos para admitir o no a trámite el procedimiento.

“Sí, en efecto, en estos momentos nosotros vamos a dejar en los archivos de la comisión un proyecto a ese respecto”, Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

La Fiscalía de Campeche señala a Moreno Cárdenas por presuntos delitos de peculado, usurpación de funciones y uso indebido de atribuciones.

El presidente de la Sección Instructora evitó revelar el sentido del proyecto y rechazó las acusaciones de haber retrasado u obstaculizado el procedimiento durante su gestión.

“Rechazo esas opiniones de algunos de que detuve, obstaculice, algún procedimiento motivo de mi función como presidente, y bueno, en ese mundo de la política-ficción no quiero dar lugar a la especulación”, Hugo Éric Flores, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados

Aseguró que el documento será entregado a quien sea designado para continuar con el proceso.

Morena y PRI intercambian acusaciones por “Alito” Moreno

El tema también generó un enfrentamiento político durante la sesión de la Comisión Permanente.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, acusó a Moreno de haber viajado a Estados Unidos para presuntamente amenazar a consejeros del INE con retirarles la visa.

“Fue a ponerse de tapete, amenaza a los consejeros y consejeras del INE de que les quite la visa porque decidieron que era ilegal el mensaje poco serio, intrigante, mentiroso, embustero… Dicen aquí que hasta por pasarte un alto te quitan la visa, pues Alejandro Moreno Cárdenas ya se pasó Campeche entero, su presupuesto a su patrimonio personal, tiene un Jet privado, nunca vino Alejandro Moreno Cárdenas a las sesiones de la Comisión Permanente y de eso no dicen nada”. Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena

Desde el PRI, el coordinador en el Senado, Manuel Añorve Baños, respondió con señalamientos contra integrantes del oficialismo y afirmó que algunos estarían buscando protección ante autoridades estadounidenses.

“Terminaron también con otro lema muy puntual: ‘primero los pobres’. Ahora es ‘sálvese quien pueda’, porque ya vemos a la gobernadora Marina del Pilar haciendo negociaciones en lo oscurito, ahí están los audios para ser testigo protegido, informante y cuántos más ya salieron a tocar puertas en el Gobierno de Estados Unidos para salvar su pellejo”. Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en el Senado.

Morena también acusó nuevamente a Alejandro Moreno de presuntamente haber utilizado recursos públicos de Campeche para adquirir bienes, entre ellos un jet privado.

“Este hijo traicionero de la patria. De allá de Estados Unidos, yo creo que se cree estadounidense de segunda “Alito” Moreno. Se dice que compró un jet privado de alrededor de 40 millones de pesos, no sé si con esto respondo la pregunta que me hizo la diputada de lo asquerosos, de lo farsantes y traicioneros de la patria que son estos hijos de nadie”, Beatriz Andrea Navarro Pérez, diputada de Morena

La próxima sesión de la Comisión Permanente será para clausurar los trabajos correspondientes al periodo de receso.

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