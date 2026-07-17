Cómo acceder a una vivienda sin cotizar al Infonavit mediante Vivienda para el Bienestar
El Programa de Vivienda para el Bienestar es una opción ideal para las personas que buscan comprar una casa pero que no cotizan en el Infonavit.
El Gobierno de México impulsa el Programa Vivienda para el Bienestar, operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Amplía el acceso a una vivienda adecuada a la población que no tiene acceso a mecanismos de financiamiento de instituciones de seguridad social.
Características de las viviendas
Asimismo, las viviendas tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados. En algunas fichas técnicas, el Conavi destaca que tienen:
- Dos recámaras
- Baño
- Cocina
- Sala-comedor
- Patio de servicio
¿Quiénes pueden acceder al Programa Vivienda para el Bienestar?
- Personas que no son derechohabientes del Infonavit o Fovissste
- Mujeres jefas de familia
- Personas adultas mayores
- Con discapacidad
- Población indígena y afromexicana
- Otros grupos prioritarios establecidos por la Conavi
¿Cómo funciona el registro?
Existe un pre-registro en línea que solo manifiesta el interés de participar en el programa. Por ello, no garantiza el acceso al crédito inmobiliario.
Por eso, los interesados deberán esperar a que la Conavi publique una convocatoria. Además, eltrámite es gratuito y no requiere gestores.
Requisitos y documentos para el Programa Vivienda para el Bienestar
Requisitos
- Ser mayor de edad (o menor con dependientes económicos, según el esquema aplicable)
- Pertenecer a la población objetivo
- Cumplir los criterios socioeconómicos del programa
Documentos
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio
Dependiendo de la convocatoria, Conavi podría solicitar documentación adicional durante la evaluación.
Paso a paso para solicitar una vivienda
- Ingresar al portal oficial de pre-registro de la Conavi
- Capturar los datos solicitados
- Esperar la publicación de la convocatoria correspondiente
- Realizar el registro oficial cuando la Conavi lo indique
- Presentar la documentación requerida
- Esperar la evaluación y selección de beneficiarios conforme a las reglas del programa
El Programa de Vivienda para el Bienestar no sustituye los créditos tradicionales del Infonavit, pues solo está dirigido a personas sin acceso a ese mecanismo.
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