Cómo acceder a una vivienda sin cotizar al Infonavit mediante Vivienda para el Bienestar

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Los hogares miden aproximadamente 60 m2. Foto: Cuartoscuro.

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una opción ideal para las personas que buscan comprar una casa pero que no cotizan en el Infonavit.

El Gobierno de México impulsa el Programa Vivienda para el Bienestar, operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Amplía el acceso a una vivienda adecuada a la población que no tiene acceso a mecanismos de financiamiento de instituciones de seguridad social.

Características de las viviendas

Asimismo, las viviendas tienen una superficie aproximada de 60 metros cuadrados. En algunas fichas técnicas, el Conavi destaca que tienen:

Dos recámaras

Baño

Cocina

Sala-comedor

Patio de servicio

¿Quiénes pueden acceder al Programa Vivienda para el Bienestar?

Personas que no son derechohabientes del Infonavit o Fovissste

Mujeres jefas de familia

Personas adultas mayores

Con discapacidad

Población indígena y afromexicana

Otros grupos prioritarios establecidos por la Conavi

¿Cómo funciona el registro?

Existe un pre-registro en línea que solo manifiesta el interés de participar en el programa. Por ello, no garantiza el acceso al crédito inmobiliario.

Por eso, los interesados deberán esperar a que la Conavi publique una convocatoria. Además, eltrámite es gratuito y no requiere gestores.

Requisitos y documentos para el Programa Vivienda para el Bienestar

Requisitos

Ser mayor de edad (o menor con dependientes económicos, según el esquema aplicable)

Pertenecer a la población objetivo

Cumplir los criterios socioeconómicos del programa

Documentos

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Dependiendo de la convocatoria, Conavi podría solicitar documentación adicional durante la evaluación.

Paso a paso para solicitar una vivienda

Ingresar al portal oficial de pre-registro de la Conavi

Capturar los datos solicitados

Esperar la publicación de la convocatoria correspondiente

Realizar el registro oficial cuando la Conavi lo indique

Presentar la documentación requerida

Esperar la evaluación y selección de beneficiarios conforme a las reglas del programa

El Programa de Vivienda para el Bienestar no sustituye los créditos tradicionales del Infonavit, pues solo está dirigido a personas sin acceso a ese mecanismo.

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