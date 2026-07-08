Programa Viviendas del Bienestar suma 101 desarrollos; Infonavit abrirá 14 más en julio

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Infonavit entregará viviendas y abrirá nuevos módulos. Foto: Getty

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que el programa Viviendas del Bienestar abrirá 14 nuevos desarrollos habitacionales durante julio. Además, reportó que se colocaron 27 mil 200 viviendas en todo el país, como parte de la estrategia para ampliar la oferta.

Durante la conferencia matutina del Gobierno de México de este 8 de julio, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó además un balance del programa mediante un enlace desde Ciudad Valles, San Luis Potosí.

En ese evento también se realizó la entrega de 48 viviendas en Ciudad Valles, correspondiente a la entrega número 31 del programa Viviendas del Bienestar.

Viviendas del Bienestar suma 101 desarrollos habitacionales

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, el programa Viviendas del Bienestar opera actualmente en 101 desarrollos habitacionales distribuidos en diferentes entidades del país.

Del total:

35 desarrollos ya registran la colocación total de las viviendas disponibles.

ya registran la colocación total de las viviendas disponibles. El resto continúa en proceso de comercialización.

Se han colocado 27 mil 200 viviendas .

. El promedio de entrega es de 165 viviendas por día.

El director del Infonavit informó que durante julio iniciarán operaciones 14 nuevos desarrollos habitacionales, con el objetivo de ampliar la cobertura del programa y ofrecer más opciones de vivienda a las personas derechohabientes.

San Luis Potosí tendrá una meta de 38 mil Viviendas del Bienestar

Respecto a San Luis Potosí, Octavio Romero Oropeza indicó que la meta del Infonavit es construir y colocar 38 mil viviendas durante el actual sexenio.

Precisó que ya fueron contratadas más de 10 mil viviendas y que en las próximas semanas se incorporarán otras 4 mil, con lo que se alcanzará alrededor del 35% de la meta prevista para la entidad.

El titular del Infonavit agregó que el desarrollo del programa Viviendas del Bienestar en San Luis Potosí representa una inversión superior a 24 mil millones de pesos.

De acuerdo con la información presentada durante el anuncio, estos recursos también están vinculados con la generación de empleos relacionados con la construcción y el desarrollo urbano.

El monto reportado oficialmente por el Infonavit es de más de 24 mil millones de pesos. La dependencia precisó que algunas publicaciones difundieron de manera incorrecta una cifra de 24 millones de pesos, la cual no corresponde al dato presentado durante el informe.

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