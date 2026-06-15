¿Cómo saber si mi línea telefónica ya está registrada con mi CURP?

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El registro de líneas celulares es obligatorio. Foto: Getty Images

Es común que los usuarios no sepan cómo checar si su línea telefónica está debidamente registrada con su CURP; por ello, existe una forma rápida para consultar el registro antes de que se venza el plazo.

Desde el 9 de enero de 2026, el Gobierno de México implementó un proceso obligatorio para que todas las líneas de telefonía móvil estén asociadas a una persona física o moral identificable.

De esa forma los usuarios deben vincular su número telefónico con su CURP (en el caso de personas físicas) o su RFC (personas morales).

¿Por qué es importante checar si mi línea ya está registrada?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) habilitó una plataforma de consulta para que los usuarios revisen:

Si su línea ya quedó vinculada correctamente

Cuántas líneas aparecen asociadas a su CURP o RFC

Si existe algún número que no reconocen y que pudiera estar relacionado con robo de identidad o uso indebido de datos personales

Revisar la plataforma ayuda a detectar líneas desconocidas que pudieran estar dadas de alta en el sistema a tu nombre.

¿Cómo saber si mi línea telefónica está registrada?

Ingresa a la plataforma oficial de consulta Selecciona la compañía telefónica a la que pertenece tu número Ingresa tu CURP o RF Completa la validación de seguridad solicitada por el sistema. Consulta el resultado

Cabe destacar que el sistema sólo mostrará las líneas asociadas a tu identidad; por motivos de privacidad, sólo exhibirá los últimos dígitos de cada número.

¿Cuál es la fecha límite del registro?

La CRT estableció que las líneas adquiridas antes del 9 de enero de 2026 deben quedar registradas a más tardar el 30 de junio de este año.

Estas son las consecuencias por no cumplir con el registro obligatorio de celulares en el plazo establecido:

Suspensión de servicio

La línea perderá acceso a llamadas, mensajes y datos

Sólo podrían mantenerse habilitadas las comunicaciones de emergencia mientras se regulariza la situación

En cambio, las líneas adquiridas después del 9 de enero sólo requieren de cumplir con el proceso de identificación que sus respectivas compañías debieron implementar cuando obtuvieron su número.

¿Para qué sirve el registro obligatorio de celulares?

La CRT señala que el registro de números telefónicos tiene como objetivos:

Eliminar el anonimato en líneas celulares

Combatir delitos como extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual

Facilitar la identificación del titular de una línea involucrada en una investigación

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