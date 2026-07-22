Hija de Ernesto Appel solicita apoyo a la Embajada de EE. UU. en México por hostigamiento

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Hija de Ernesto Appel pide apoyo a EE. UU. por hostigamiento. Foto: Uno TV/Especial

Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acudió este miércoles a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo y protección, al denunciar presuntos actos de hostigamiento relacionados con la defensa jurídica de su padre, quien permanece preso por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

La también ciudadana estadounidense responsabilizó al Gobierno de México de la salud e integridad del exmandatario estatal, a quien calificó como un “preso político”, mientras el proceso penal en su contra continúa por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La tarde de este miércoles, Verónica Ruffo, hija de Ernesto @RuffoAppel y ciudadana norteamericana acudió a la @USEmbasyMex en la Ciudad de México para solicitar apoyo y protección por el hostigamiento del que ha sido víctima estos últimos días en la defensa de su padre, preso… pic.twitter.com/rAKVz8WaX0 — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) July 22, 2026

¿Cuándo fue detenido Ernesto Ruffo Appel?

La Fiscalía General de la República informó la detención de Ernesto Ruffo Appel el pasado 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por un juez federal.

La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal; tras su aseguramiento, el exgobernador quedó a disposición de un juez federal para definir su situación jurídica.

¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo Appel?

De acuerdo con la FGR, el exmandatario es investigado por los delitos de delincuencia organizada y contrabando. La Fiscalía sostiene que la orden de aprehensión deriva de una investigación sobre una presunta red dedicada al contrabando de combustible, en la que Ruffo Appel habría participado mediante operaciones relacionadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la cual sería socio mayoritario.

Las autoridades consideran que existen elementos suficientes para vincularlo con estas actividades, por lo que el proceso penal continúa en el ámbito federal.

¿Qué pasó después de la detención de Ernesto Ruffo Appel?

Tras ser presentado ante una jueza de control, Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanece mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La defensa de Ruffo Appel quedó a cargo de Fernando Gómez-Mont

Desde los primeros días del proceso, Verónica Ruffo confirmó que la defensa legal del exgobernador quedó encabezada por el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont.

La hija del exmandatario informó que Ruffo Appel compareció ante una jueza de control adscrita al penal del Altiplano para responder por las acusaciones relacionadas con el presunto contrabando de hidrocarburos.

La defensa ha sostenido que el proceso deberá resolverse con base en las pruebas que se presenten durante las siguientes etapas judiciales.

Así fue el traslado de Ernesto Ruffo Appel al penal del Altiplano

Luego de su captura en Ensenada, agentes federales trasladaron a Ernesto Ruffo Appel bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Desde ese punto fue llevado vía aérea al Estado de México para ser ingresado al Cefereso No. 1 Altiplano, considerado uno de los penales federales de mayor seguridad del país. El operativo fue coordinado por autoridades federales encargadas del cumplimiento de la orden judicial.

Verónica Ruffo denunció irregularidades en la detención de su padre

Tras la captura, Verónica Ruffo cuestionó públicamente la forma en que se llevó a cabo el procedimiento contra el exgobernador. Aseguró que su padre, de 74 años, fue trasladado a más de 2 mil kilómetros de su domicilio antes de que un juez analizara las pruebas en su contra y calificó la medida como desproporcionada, y también señaló que el proceso ha generado preocupación entre sus familiares por el estado de salud del exmandatario.

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