México, tercer lugar en periodistas asesinados en 2026; sólo por debajo de dos zonas en conflicto

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México concentra periodistas asesinados en AL. Foto: Cuartoscuro

Con el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca este miércoles 22 de julio, México llegó a siete periodistas asesinados en lo que va de 2026, una cifra que lo coloca solo por debajo de Líbano, con nueve casos, y la región en disputa entre Israel y Palestina, con ocho, ambos inmersos en el conflicto armado de Medio Oriente.

Aunque el número es menor al registrado en esas zonas de guerra, organizaciones internacionales advierten que el caso mexicano resulta especialmente preocupante porque ocurre en un país sin un conflicto bélico declarado, donde la violencia contra la prensa continúa siendo una de las principales amenazas para la libertad de expresión.

México es el país más letal para la prensa fuera de una guerra

Los registros de organizaciones internacionales sobre libertad de prensa muestran que, entre enero y julio de 2026, los países con más periodistas asesinados son:

Líbano: 9 periodistas asesinados.

9 periodistas asesinados. Israel / Palestina: 8 periodistas asesinados.

8 periodistas asesinados. México: 7 periodistas asesinados.

Con estos datos, México se mantiene como el país con más periodistas asesinados fuera de una zona de conflicto armado y como el caso más grave del continente americano durante este año.

El séptimo homicidio documentado en el país corresponde a Francisco Alejandro Leyva Aguilar, director de un canal de televisión local y autor de una columna política en Oaxaca, quien fue asesinado a balazos mientras se encontraba en un restaurante.

América Latina es la segunda región más peligrosa para ejercer el periodismo

De acuerdo con la organización Press Emblem Campaign (PEC), durante el primer semestre de 2026 fueron asesinados al menos 41 periodistas y trabajadores de medios en el mundo.

El organismo señala que Oriente Medio continúa siendo la región más letal, con 19 homicidios relacionados principalmente con las operaciones militares, los casos se concentran en Líbano y la Franja de Gaza.

Sin embargo, América Latina ocupa el segundo lugar mundial con 12 casos, una posición impulsada principalmente por la violencia registrada en México. En la región también se documentaron dos asesinatos de periodistas en Colombia. Haití, Venezuela y Guatemala, documentaron sólo un caso cada uno de violencia letal contra periodistas.

Pese a que el informe muestra una reducción global de 54% respecto al mismo periodo de 2025, las organizaciones internacionales advierten que la violencia contra periodistas continúa siendo una preocupación, especialmente en países donde persisten altos niveles de impunidad.

México sigue entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo

La situación también se refleja en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

México ocupa el lugar 122 de 180 países evaluados y desciende hasta el puesto 160 en el indicador de seguridad, uno de los peores resultados del mundo para el ejercicio periodístico.

De acuerdo con RSF, la combinación de violencia, amenazas e impunidad mantiene a México entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, una situación que volvió a evidenciarse con el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el séptimo comunicador privado de la vida durante 2026.

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