Comprensión lectora en México: cómo pueden ayudar las familias

GENERANDO AUDIO...

La comprensión lectora representa uno de los principales retos educativos en México. Georgina López Guerra, directora de Fondo Alternativa, explicó que la campaña “Comprenderlo cambia todo” busca poner el énfasis no solamente en que niñas y niños lean, sino en que sean capaces de comprender aquello que leen.

En entrevista con el noticiero A las Nueve en Uno de UnoTV, la especialista señaló que existe una diferencia importante entre leer y comprender, y que esta última habilidad es fundamental para el aprendizaje.

De acuerdo con Georgina López, la comprensión lectora permite avanzar en otras áreas como matemáticas, ciencias e historia, además de relacionarse con el bienestar emocional, el desarrollo personal y profesional y las oportunidades de empleabilidad en México.

Comprensión lectora también se desarrolla en casa

La campaña “Comprenderlo cambia todo” busca involucrar a las familias en el proceso educativo. La especialista explicó que los padres no necesitan ser expertos ni dedicar demasiado tiempo para contribuir al desarrollo de esta habilidad.

Una de las recomendaciones consiste en leer junto con los hijos y conversar sobre aquello que se leyó. Para ello, Fondo Alternativa desarrolló un modelo denominado las “tres C” de la comprensión lectora:

Conoce el texto

Comprende el significado

Comparte lo aprendido

La propuesta contempla hacer preguntas sobre el texto: qué dice, por qué lo dice, qué significa, qué podría haber ocurrido y qué aprendizaje deja en quien lo lee.

Comprensión lectora frente a la inteligencia artificial

Georgina López también relacionó la comprensión lectora con el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial en México. Subrayó que comprender lo que se lee ayuda a desarrollar criterio y pensamiento crítico, capacidades necesarias para distinguir entre información verdadera y falsa, así como entre hechos y opiniones.

En este sentido, la lectura puede contribuir a que niñas, niños y jóvenes tengan mejores herramientas para utilizar la inteligencia artificial sin depender completamente de las respuestas que ofrecen los chatbots.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.