Cutzamala alcanza su mejor nivel en 10 años: cierra agosto al 81.05%

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Cutzamala cerró agosto de 2026 con 81.05% de almacenamiento. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Cutzamala cerró agosto de 2026 con un almacenamiento de 81.05%, el nivel más alto registrado en los últimos 10 años, informó el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La cifra representa una recuperación importante frente al mismo periodo de 2025, cuando el almacenamiento conjunto de las presas que integran el sistema se ubicó en 73.44%.

En un año, el nivel aumentó 7.61 puntos porcentuales, en un contexto marcado por lluvias y escurrimientos que han favorecido la captación de agua durante las últimas semanas.

¿Cómo están las presas del Sistema Cutzamala?

El almacenamiento no es uniforme entre las tres principales presas del sistema. Al cierre de agosto de 2026, los niveles reportados fueron los siguientes:

Valle de Bravo: 86.5%, equivalente a 341.47 millones de metros cúbicos

86.5%, equivalente a Villa Victoria: 78.10%, con 145.06 millones de metros cúbicos

78.10%, con El Bosque: 72.98%, equivalente a 147.71 millones de metros cúbicos

En conjunto, estos almacenamientos permitieron que el Cutzamala superara el nivel registrado en agosto de 2025.

¿Por qué aumentó el nivel del Cutzamala?

Uno de los principales factores detrás de la recuperación son las lluvias registradas consecutivas en 2026.

Aunque durante 2025 también hubo una recuperación favorable, ésta comenzó a estabilizarse durante agosto. Este año, en cambio, la continuidad de las precipitaciones ha permitido mantener una tendencia ascendente en los niveles de almacenamiento.

¿Seguirán las lluvias en septiembre?

Las condiciones meteorológicas también podrían favorecer al sistema durante los primeros días de septiembre.

De acuerdo con las estimaciones y reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua, se prevé el ingreso de septiembre con lluvias de fuertes a muy fuertes en buena parte del país.

De mantenerse las precipitaciones y los escurrimientos en las zonas de captación, el Sistema Cutzamala podría continuar beneficiándose de esta temporada de lluvias.

Por ahora, el cierre de agosto deja al sistema con 81.05% de almacenamiento, su mejor registro de la última década y por encima del nivel observado un año antes.

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