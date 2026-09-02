Invisten a nuevo rector de la Universidad Anáhuac México

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En Solemne Ceremonia de Investidura Rectoral, Jesús Villagrasa Lasaga asumió el cargo como nuevo rector de la Universidad Anáhuac México, para un primer periodo de tres años que inició el 1 de septiembre de 2026 y concluirá el 31 de agosto de 2029.

Durante la ceremonia se oficializó el nombramiento del nuevo rector, quien es legionario de Cristo.

Jesús Villagrasa asume rectoría de la Universidad Anáhuac México

Al asumir el cargo, Jesús Villagrasa Lasaga expresó su gratitud y responsabilidad al frente de la institución.

“Asumo hoy la rectoría de la Universidad Anáhuac México con profunda humildad, con hondo sentido de responsabilidad y con el corazón lleno de gratitud”.

El nuevo rector planteó continuar fortaleciendo la formación de líderes capaces de responder a los retos sociales de México, con innovación y desarrollo tecnológico, además de una sólida formación ética y moral.

Ante la incertidumbre que, señaló, afecta a los jóvenes, Villagrasa Lasaga afirmó que la Universidad Anáhuac México debe continuar como un espacio de formación y diálogo.

“Frente a la incertidumbre de nuestro tiempo que tanto afecta a nuestros jóvenes, la Universidad Anáhuac México debe seguir siendo un faro de humanidad y de trascendencia, de verdad, de bien y de belleza, una comunidad viva donde la fe y la razón dialoguen para construir un mundo más justo y humano”.

Jesús Villagrasa Lasaga, nuevo rector de la Universidad Anáhuac México.

Reconocen trabajo del exrector Cipriano Sánchez

Durante la ceremonia, la comunidad universitaria también reconoció el trabajo del exrector Cipriano Sánchez, quien estuvo al frente de la institución durante una década.

Durante el acto se destacó el legado que deja tras concluir su gestión.

“Debe sentirse profundamente feliz, en paz y orgulloso del legado que deja”.

Con el inicio de la nueva rectoría, la Universidad Anáhuac México plantea dar continuidad a su trabajo y elevar la calidad académica.

Al finalizar su mensaje, Jesús Villagrasa Lasaga llamó a “vencer el mal con el bien”.

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