Definen tiempos de radio y televisión para las elecciones de 2027
Ya quedaron definidos los tiempos de radio y televisión para la difusión del INE, partidos y autoridades locales durante las distintas etapas de las elecciones del 2027.
Este miércoles, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó dos decretos para definir la distribución de tiempos tanto para los comicios locales como federales.
El INE y otras autoridades federales tendrán el 70% del tiempo disponible para radio y televisión para todas las etapas de las elecciones del 2027. El 30% restante va para las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos.
Tiempos del INE
El INE administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio o canal de televisión con cobertura en la entidad respectiva, los cuales servirán para difundir 96 promocionales sobre las elecciones del 2027.
|Etapa electoral
|Tiempo diario
|Promocionales diarios
|Precampaña
|18 minutos
|36 promocionales
|Intercampaña
|24 minutos
|48 promocionales
|Campaña
|7 minutos
|14 promocionales
Fuera de los periodos de campaña y precampaña, el INE tendrá los siguientes tiempos semanales:
|Tipo de concesionaria
|Medio
|Tiempo semanal asignado
|Uso comercial
|Radio
|42 minutos 50 segundos
|Televisión
|34 minutos 26 segundos
|Uso público y social
|Radio y Televisión
|25 minutos 12 segundos
De este total de tiempo, el 50% será para partidos políticos nacionales y locales y el otro 50% para el INE y otras autoridades electorales.
Tiempos de difusión para autoridades electorales locales
|Etapa electoral
|Partidos Locales
|Partidos Federales
|Autoridades Electorales
|Total Diario
|Precampaña Local (previo a federal)
|30 min
|—
|18 min
|48 min
|Intercampaña Local (previo a federal)
|24 min
|—
|24 min
|48 min
|Precampaña Local + Precampaña Federal
|11 min
|19 min
|18 min
|48 min
|Intercampaña Local + Precampaña Federal
|9 min
|21 min
|18 min
|48 min
|Precampaña Local + Intercampaña Federal
|13 min
|11 min
|24 min
|48 min
|Intercampaña Local + Intercampaña Federal
|9 min
|15 min
|24 min
|48 min
|Campaña Local + Intercampaña Federal
|15 min
|9 min
|24 min
|48 min
|Precampaña Local + Campaña Federal
|11 min
|30 min
|7 min
|48 min
|Intercampaña Local + Campaña Federal
|9 min
|32 min
|7 min
|48 min
|Campaña Local + Campaña Federal
|15 min
|26 min
|7 min
|48 min
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