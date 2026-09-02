Definen tiempos de radio y televisión para las elecciones de 2027

| 11:39 | Bryan Rivera González | UnoTV
Elecciones intermedias dependerán del desempeño de Morena
Elecciones intermedias dependerán del desempeño de Morena Foto: Cuartoscuro

Ya quedaron definidos los tiempos de radio y televisión para la difusión del INE, partidos y autoridades locales durante las distintas etapas de las elecciones del 2027.

Este miércoles, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó dos decretos para definir la distribución de tiempos tanto para los comicios locales como federales. 

El INE y otras autoridades federales tendrán el 70% del tiempo disponible para radio y televisión para todas las etapas de las elecciones del 2027. El 30% restante va para las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos.

Tiempos del INE 

El INE administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio o canal de televisión con cobertura en la entidad respectiva, los cuales servirán para difundir 96 promocionales sobre las elecciones del 2027.

Etapa electoralTiempo diarioPromocionales diarios
Precampaña18 minutos36 promocionales
Intercampaña24 minutos48 promocionales
Campaña7 minutos14 promocionales

Fuera de los periodos de campaña y precampaña, el INE tendrá los siguientes tiempos semanales:

Tipo de concesionariaMedioTiempo semanal asignado
Uso comercialRadio42 minutos 50 segundos
Televisión34 minutos 26 segundos
Uso público y socialRadio y Televisión25 minutos 12 segundos

De este total de tiempo, el 50% será para partidos políticos nacionales y locales y el otro 50% para el INE y otras autoridades electorales.

Tiempos de difusión para autoridades electorales locales

Etapa electoral Partidos Locales Partidos Federales Autoridades Electorales Total Diario
Precampaña Local (previo a federal) 30 min 18 min 48 min
Intercampaña Local (previo a federal) 24 min 24 min 48 min
Precampaña Local + Precampaña Federal 11 min 19 min 18 min 48 min
Intercampaña Local + Precampaña Federal 9 min 21 min 18 min 48 min
Precampaña Local + Intercampaña Federal 13 min 11 min 24 min 48 min
Intercampaña Local + Intercampaña Federal 9 min 15 min 24 min 48 min
Campaña Local + Intercampaña Federal 15 min 9 min 24 min 48 min
Precampaña Local + Campaña Federal 11 min 30 min 7 min 48 min
Intercampaña Local + Campaña Federal 9 min 32 min 7 min 48 min
Campaña Local + Campaña Federal 15 min 26 min 7 min 48 min

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