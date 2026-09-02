Definen tiempos de radio y televisión para las elecciones de 2027

GENERANDO AUDIO...

Elecciones intermedias dependerán del desempeño de Morena Foto: Cuartoscuro

Ya quedaron definidos los tiempos de radio y televisión para la difusión del INE, partidos y autoridades locales durante las distintas etapas de las elecciones del 2027.

Este miércoles, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó dos decretos para definir la distribución de tiempos tanto para los comicios locales como federales.

El INE y otras autoridades federales tendrán el 70% del tiempo disponible para radio y televisión para todas las etapas de las elecciones del 2027. El 30% restante va para las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos.

Tiempos del INE

El INE administrará 48 minutos diarios en cada estación de radio o canal de televisión con cobertura en la entidad respectiva, los cuales servirán para difundir 96 promocionales sobre las elecciones del 2027.

Etapa electoral Tiempo diario Promocionales diarios Precampaña 18 minutos 36 promocionales Intercampaña 24 minutos 48 promocionales Campaña 7 minutos 14 promocionales

Fuera de los periodos de campaña y precampaña, el INE tendrá los siguientes tiempos semanales:

Tipo de concesionaria Medio Tiempo semanal asignado Uso comercial Radio 42 minutos 50 segundos Televisión 34 minutos 26 segundos Uso público y social Radio y Televisión 25 minutos 12 segundos

De este total de tiempo, el 50% será para partidos políticos nacionales y locales y el otro 50% para el INE y otras autoridades electorales.

Tiempos de difusión para autoridades electorales locales



Etapa electoral Partidos Locales Partidos Federales Autoridades Electorales Total Diario Precampaña Local (previo a federal) 30 min — 18 min 48 min Intercampaña Local (previo a federal) 24 min — 24 min 48 min Precampaña Local + Precampaña Federal 11 min 19 min 18 min 48 min Intercampaña Local + Precampaña Federal 9 min 21 min 18 min 48 min Precampaña Local + Intercampaña Federal 13 min 11 min 24 min 48 min Intercampaña Local + Intercampaña Federal 9 min 15 min 24 min 48 min Campaña Local + Intercampaña Federal 15 min 9 min 24 min 48 min Precampaña Local + Campaña Federal 11 min 30 min 7 min 48 min Intercampaña Local + Campaña Federal 9 min 32 min 7 min 48 min Campaña Local + Campaña Federal 15 min 26 min 7 min 48 min

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.