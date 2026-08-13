Con éxito, concluye primer jornada de Examen de Control de la UNAM en León

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles se llevó a cabo la primera jornada del Examen de Control Presencial en León, Guanajuato, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la vez que acotó que participaron 501 aspirantes.

La evaluación comenzó y concluyó conforme a lo establecido en la convocatoria del Concurso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1. El examen consta de 120 reactivos, tiene una duración de tres horas y se aplica en formato digital mediante una tableta sin conexión a internet, bajo supervisión presencial permanente.

#BoletínUNAM Concluyó la primera aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato, en donde están convocados 2,144 aspirantes a realizar su evaluación en los cuatro turnos organizados. Hoy asistieron al primer turno 501 aspirantes, que gestionaron su… pic.twitter.com/VRn4BxZz9e — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

A través de un comunicado, Joaquín Narro Lobo, director General de Orientación y Atención Educativa, agradeció a los jóvenes que participaron en la primera jornada, así como a sus familias, debido al esfuerzo adicional que representa este proceso.

Destacó que esta es la primera ocasión en que la UNAM realiza un examen presencial de licenciatura en cuatro sedes, tres de ellas fuera de la Ciudad de México, como parte de las acciones para fortalecer la equidad en el acceso a la educación superior.

Aspirantes de 10 estados presentan examen en León

La sede de León recibe a aspirantes provenientes de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Jalisco y Zacatecas.

La UNAM informó que las personas aspirantes acudieron con su identificación oficial y una copia de su cita, por lo que pudieron presentar la evaluación sin contratiempos, mientras que personal universitario acompañó las diferentes etapas de la jornada y brindó orientación desde el ingreso de los participantes hasta su salida de la sede.

Él es Diego, el primer aspirante que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en León, Guanajuato: “Me sentí confiado porque contesté lo que ya sabía”. Quiere estudiar la licenciatura en Historia del Arte en la ENES Morelia. pic.twitter.com/usrQ3MWzjX — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

De igual forma, este jueves 13 de agosto continuará la aplicación del examen en León, con tres turnos:

09:00 a 12:00 horas

13:00 a 16:00 horas

17:00 a 20:00 horas

En total, 2 mil 144 aspirantes han descargado su cita para presentar el examen en esta sede. Además, este jueves comenzará la aplicación en Oaxaca, Oaxaca.

De acuerdo con el calendario de la UNAM, posteriormente el proceso continuará en:

Oaxaca , Oaxaca: 13 de agosto

, Oaxaca: 13 de agosto Tijuana , Baja California: domingo 16 de agosto

, Baja California: domingo 16 de agosto Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto

La Universidad recordó que el portal TU SITIO permanece habilitado para que las y los aspirantes generen su cita hasta un día antes de la fecha en que corresponda presentar el examen en cada sede.

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