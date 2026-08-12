Sheinbaum se reunirá este jueves en Palacio Nacional con la Sección 22 de la CNTE

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Sheinbaum se reunirá este jueves con la Sección 22 de la CNTE. Foto:AFP/Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostendrá este jueves 13 de agosto una reunión con integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional, como parte del compromiso establecido con el magisterio oaxaqueño.

El encuentro fue acordado el pasado 31 de julio, luego de que integrantes de la organización sindical interceptaran la comitiva presidencial durante una gira de trabajo de Sheinbaum por Oaxaca.

La Sección 22 de la CNTE de Oaxaca entrega a la presidenta Claudia Sheinbaum un documento con sus peticiones; acuerdan reunirse el 13 de agosto pic.twitter.com/yLAkGQk7hG — Eduardo Dina (@lalodinaa) July 31, 2026

¿Qué demandas planteará la Sección 22 a Sheinbaum?

El magisterio oaxaqueño busca que la reunión tenga un carácter resolutivo y permita avanzar en las demandas que la organización considera pendientes.

Entre los principales temas que la Sección 22 prevé plantear durante el encuentro se encuentran:

Abrogación de la Ley del ISSSTE , particularmente en lo relacionado con el sistema de pensiones.

, particularmente en lo relacionado con el sistema de pensiones. Eliminación de la Reforma Educativa .

. Atención a los acuerdos pendientes derivados de las mesas de negociación con el Gobierno federal.

derivados de las mesas de negociación con el Gobierno federal. Seguimiento a las demandas planteadas previamente por el magisterio oaxaqueño.

Yenny Pérez señaló que la organización sindical espera que la reunión con la presidenta permita obtener respuestas concretas a las demandas del sector educativo.

¿Cuándo se reunirá Sheinbaum con la Sección 22 de la CNTE?

La reunión está programada para este jueves 13 de agosto a las 11:00 horas en la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido previamente, en el encuentro participarán representantes de la Sección 22 de la CNTE y el gobernador de Oaxaca.

La reunión se acordó después de que integrantes del magisterio oaxaqueño solicitaran directamente a la presidenta atender las demandas que permanecen pendientes tras las mesas de negociación sostenidas con autoridades federales.

Inicialmente, la dirigencia de la Sección 22 pidió que el encuentro se realizara durante la gira de Sheinbaum por Oaxaca. Sin embargo, la presidenta explicó que su agenda no permitía llevar a cabo la reunión en ese momento y propuso recibir a los representantes sindicales en la capital del país.

Sección 22 interceptó a Sheinbaum en Oaxaca para lograr el encuentro en Palacio Nacional

El compromiso de reunión surgió durante una gira presidencial realizada en Oaxaca el pasado 31 de julio cuando un grupo de aproximadamente 60 integrantes de la Sección 22 interceptó la comitiva de Claudia Sheinbaum en el municipio de Santiago Suchilquitongo, ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

Durante el encuentro, Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22, entregó a la presidenta un documento en el que se detallaron las demandas que, de acuerdo con el magisterio, continúan pendientes después de las mesas de negociación entre la CNTE y el Gobierno federal.

La dirigente sindical solicitó entonces que Sheinbaum recibiera a la representación magisterial durante su estancia en Oaxaca, ante la imposibilidad de modificar su agenda, la presidenta planteó realizar el encuentro posteriormente en la Ciudad de México. De esta manera, ambas partes establecieron como fecha el 13 de agosto a las 11:00 horas.

CNTE busca respuestas definitivas del Gobierno federal

La reunión con Sheinbaum ocurre después de diversos encuentros entre integrantes de la CNTE y autoridades federales, pues la Sección 22 sostiene que algunas de sus demandas permanecen sin una solución definitiva, por lo que busca que el encuentro directamente con la presidenta permita avanzar en acuerdos.

Uno de los principales puntos de la agenda será la situación de la Ley del ISSSTE, debido a las demandas relacionadas con el sistema de pensiones de los trabajadores de la educación, aunque también se abordará la posición del magisterio respecto de la Reforma Educativa y los acuerdos que, según la organización sindical, todavía requieren atención por parte de las autoridades.

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