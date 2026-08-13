FGR obtiene vinculación a proceso contra apoderada legal de Ingemar, Guadalupe “N”
La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Guadalupe “N”, apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos transportados en ferrotanques.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos de prueba ante un juez de control por los posibles delitos de contrabando, delincuencia organizada e ilícitos relacionados con hidrocarburos.
Guadalupe “N” es vinculada a proceso por contrabando
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, Guadalupe “N” habría participado en operaciones de comercio exterior en las que se declaraban volúmenes de combustible menores a los que realmente eran transportados.
La investigación también señala que habría intervenido en actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de Ingemar, entre ellos la formalización de contratos vinculados con la distribución de petrolíferos.
Además, habría realizado gestiones ante autoridades aduaneras por mercancías que presentaban inconsistencias documentales y que estaban relacionadas con posibles irregularidades en su ingreso al país.
La FGR también identificó a Guadalupe “N” como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la empresa, por lo que presuntamente tuvo participación en actividades relacionadas con la administración financiera.
FGR investiga red de contrabando de combustible
Según la Fiscalía, la investigación permitió identificar una presunta red de contrabandistas ferroviarios que habría utilizado cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes inferiores a los realmente transportados.
Otra de las líneas de investigación apunta a que posiblemente se declaraban productos distintos a los hidrocarburos transportados, con el objetivo de evadir el pago de impuestos.
La aprehensión de Guadalupe “N” ocurrió en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. El operativo fue realizado por elementos de la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El juez de control impuso prisión preventiva oficiosa, que deberá cumplirse en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Otros detenidos por el caso
La FGR informó que entre las personas detenidas relacionadas con esta investigación se encuentran:
- Ernesto Guillermo Ruffo Appel
- Ricardo Thompson Navarro
- Juan Hermilo Chávez Rodríguez
- Guillermo de la Peña Rosales
- José María de la Peña Ramos
- Luis Antonio Barrientos Juárez
- Adriana Magali Bárcenas Guillén
- José Merino Valdés Cuervo
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