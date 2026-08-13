Hermana de Emilio Lozoya logra suspensión contra vinculación a proceso por lavado de dinero

GENERANDO AUDIO...

Gilda, hermana de Emilio Lozoya. Foto: FGR

Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra la vinculación a proceso que le fue dictada por el delito de lavado de dinero dentro del caso Agronitrogenados.

La resolución fue emitida por Rubén Darío Noguera Gregoire, juez Octavo de Distrito en Materia Penal, quien otorgó la medida cautelar a la hermana del exdirector de Pemex, mientras continúa el juicio de amparo promovido por su defensa.

¿Qué implica la suspensión otorgada a Gilda Lozoya?

De acuerdo con reportes, el acuerdo fue publicado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), donde juez concedió la suspensión definitiva; sin embargo, no se hicieron públicos los alcances específicos de la medida.

Además, el juzgador fijó para el próximo 29 de septiembre la audiencia constitucional en la que determinará si concede o no el amparo solicitado por Gilda Susana Lozoya Austin.

La hermana del exdirector de Pemex enfrenta una investigación por presuntamente haberse beneficiado de recursos relacionados con los sobornos que, según la acusación, habría entregado Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a Emilio Lozoya durante la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex.

FGR aún puede impugnar la resolución

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene la posibilidad de impugnar la suspensión definitiva ante un Tribunal Colegiado.

Dicho órgano deberá analizar el caso y determinar si confirma, modifica o revoca la medida cautelar otorgada por el juez federal.

Previamente, la jueza de control Nora Ileana García Peralta, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin al considerar que existían elementos para investigarla por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ahora, la hermana de Emilio Lozoya continúa su proceso penal en libertad provisional, mientras se resuelve el juicio de amparo promovido contra la determinación judicial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.