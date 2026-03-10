Con la reforma electoral de Claudia Sheinbaum, Morena amarraría mayoría calificada en Senado

GENERANDO AUDIO...

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum podría cambiar el equilibrio de fuerzas en el Senado de la República y facilitar que la coalición oficialista alcance mayoría calificada sin depender de legisladores de oposición. La iniciativa plantea modificar la integración de la Cámara alta y eliminar escaños plurinominales.

Actualmente, Morena, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ha logrado reunir votos adicionales para aprobar reformas constitucionales. Según el exconsejero del INE Marco Antonio Baños, la coalición tiene hoy 83 senadurías de las 128, y logró sumar posiciones de Michoacán, Tabasco y la de Miguel Ángel Yunes, con lo que alcanzó 86 votos, la cifra necesaria para aprobar la reforma judicial.

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum cambiaría composición del Senado

La iniciativa presidencial de reforma electoral propone eliminar la lista nacional de senadores plurinominales, es decir, aquellos legisladores que no representan directamente a una entidad federativa y que llegan al Senado por asignación de partidos.

El jurista Rafael Estrada Michel, del Frente Amplio Democrático, explicó que estos senadores son colocados por las dirigencias partidistas y no por representación territorial directa.

Uno de los cambios centrales sería la reducción del número total de senadores. La propuesta plantea pasar de 128 escaños a 96, lo que implicaría la eliminación de 32 senadurías plurinominales, de acuerdo con el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo.

Morena, PVEM y PT alcanzarían dos terceras partes del Senado

Con el nuevo esquema, estimaciones citadas por especialistas señalan que la coalición formada por Morena, Partido Verde y PT podría alcanzar 64 de los 96 escaños del Senado.

De acuerdo con análisis de Integralia, esto dejaría 32 lugares para la oposición, integrada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

El exconsejero Marco Antonio Baños explicó que con 64 senadurías, la alianza oficialista tendría dos terceras partes del Senado, es decir, la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Para críticos de la iniciativa, este diseño podría generar sobrerrepresentación legislativa. El jurista Rafael Estrada Michel afirmó que, de aprobarse la propuesta, la coalición gobernante tendría asegurada esa ventaja en el Senado.

Algunos especialistas consideran incluso que la iniciativa podría enfrentar obstáculos políticos. Sin embargo, si llegara a prosperar, la reforma no sólo impactaría al Senado, sino también a la Cámara de Diputados, donde Morena también podría alcanzar mayoría calificada.

