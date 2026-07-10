Conagua eleva a 70% la probabilidad de formación del ciclón tropical “Elida”

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Conagua eleva a 70% la probabilidad de formación de “Elida”. Foto: AFP/Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el océano Pacífico que podría convertirse en el ciclón tropical “Elida” durante los próximos siete días.

En su reporte más reciente, correspondiente a las 06:00 horas de este 9 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema incrementó a 70% su probabilidad de desarrollo ciclónico, por lo que continuará bajo monitoreo permanente.

Se espera que en 7 días se forme una zona de #BajaPresión que pueda originar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico, al suroeste de #Jalisco, #Colima y #Michoacán. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/AYh8bqwOsc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026

¿Dónde podría formarse “Elida” en los próximos 7 días?

De acuerdo con la Conagua, la zona de baja presión se prevé frente a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, donde las condiciones atmosféricas favorecen su desarrollo.

El organismo explicó que, si el sistema continúa fortaleciéndose, podría evolucionar a ciclón tropical dentro de los próximos siete días, convirtiéndose en “Elida”, el siguiente nombre de la temporada de ciclones en el océano Pacífico.

Conagua eleva a 70% la probabilidad de desarrollo ciclónico

La imagen de vigilancia meteorológica difundida por el SMN muestra que el área bajo observación abarca una amplia porción del Pacífico mexicano y que la probabilidad de formación pasó a 70% en siete días, un incremento respecto a reportes anteriores.

Hasta el momento, no existe un ciclón tropical formado, sino una zona con potencial de desarrollo que continúa siendo monitoreada por especialistas.

Foto: Conagua

¿Representa un riesgo para México?

Por ahora, la Conagua no ha emitido alertas por afectaciones directas en territorio nacional; sin embargo, la dependencia señaló que el sistema permanecerá bajo vigilancia debido a que se desarrollaría frente a las costas del occidente del país.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, ya que la evolución, intensidad y posible trayectoria del sistema podrían modificarse en los próximos días.

¿Qué se sabe de la posible formación de “Elida”?

Según el reporte de Conagua:

Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a Jalisco, Colima y Michoacán .

frente a . Presenta 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días .

. En caso de consolidarse como tormenta tropical, recibiría el nombre de “Elida” .

. El sistema permanece en vigilancia permanente por parte del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Por qué se llamaría “Elida” la próxima tormenta tropical?

Aunque todavía no se ha formado una tormenta tropical, la zona de baja presión que vigila la Conagua podría convertirse en el siguiente sistema con nombre de la temporada en el océano Pacífico.

De acuerdo con la lista oficial de nombres establecida para la temporada de huracanes 2026, el siguiente ciclón tropical recibiría el nombre de “Elida”, siempre y cuando alcance la intensidad necesaria para ser clasificado como tormenta tropical.

Hasta ahora, los nombres que ya fueron utilizados en la temporada son:

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

La Conagua prevé que durante la temporada de ciclones tropicales 2026 se formen entre 18 y 21 tormentas tropicales y ciclones en el océano Pacífico, por lo que “Elida” sería el siguiente nombre en la lista oficial si el sistema actualmente en vigilancia continúa fortaleciéndose.

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