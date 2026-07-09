“Mientras sea coordinador, no habrá impuesto a herencias”: Monreal

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Ricardo Monreal. Foto: Cuartoscuro

Durante los preparativos para el próximo periodo ordinario de sesiones, Ricardo Monreal aseguró que, mientras sea coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, no avanzará ninguna iniciativa para gravar las herencias. El legislador afirmó que no considera adecuado aumentar impuestos en el contexto económico actual del país.

“Concretamente ésta de gravar las herencias, yo estoy en contra y mientras sea coordinador intentaré de que no pase”, declaró Monreal.

Monreal rechaza gravar las herencias

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sostuvo que este tipo de medidas fiscales no son oportunas debido a las condiciones económicas que enfrenta México.

Monreal reiteró que no comparte la propuesta de establecer un impuesto sobre las herencias y afirmó que su postura es evitar nuevos gravámenes para la población.

“Yo no estaba de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país”, señaló.

PT plantea debate sobre grandes herencias

La postura de Morena contrasta con la del Partido del Trabajo (PT). Su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, consideró que el tema debe discutirse a nivel nacional, aunque precisó que únicamente deberían gravarse las grandes fortunas.

El legislador aclaró que su propuesta no contempla afectar el patrimonio de familias de menores ingresos.

“Mi postura sería que sí se grave los grandes capitales, las grandes herencias, no las de que te den ahí el burro y la vaca y la casita, eso no”, expresó.

Estas son las reformas previstas para septiembre

Además de fijar su postura sobre las herencias, Monreal adelantó parte de la agenda legislativa que la Cámara de Diputados buscará desahogar a partir de septiembre.

Entre los proyectos destacan:

Reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor sobre responsabilidad secundaria de proveedores de internet.

sobre responsabilidad secundaria de proveedores de internet. Cambios a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial .

. Regulación del uso de la Inteligencia Artificial .

. Un paquete de 13 leyes anticorrupción que será presentado por el Ejecutivo.

que será presentado por el Ejecutivo. Ley secundaria sobre nulidad por intervención o injerencia extranjera.

Ley de bienestar, cuidado y protección de los animales.

Análisis del Paquete Económico 2027 .

. Regulación de comunicaciones con fines publicitarios y de mercadotecnia.

Reformas a la Ley General de Salud sobre el uso terapéutico de fármacos en casos de sobredosis por sustancias psicotrópicas.

Regulación de seguros de gastos médicos para evitar sobreprecios.

Ley para regular el traslado de menores en transporte terrestre y prevenir la trata.

Ley de lactancia extendida.

Reforma para prevenir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.

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