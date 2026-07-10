Impuesto a las herencias: las claves de la propuesta y las reacciones que desató

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Polémica por propuesta impuestos . Foto: Ilustrativa | IA

La discusión sobre un posible impuesto a las herencias generó críticas luego de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, expusiera su postura durante la discusión de un asunto relacionado con el tratamiento fiscal de recursos provenientes de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Aunque la ministra aclaró que la Suprema Corte no tiene facultades para crear impuestos y que esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, sus declaraciones abrieron un intenso debate político sobre la conveniencia o no de gravar las herencias en México.

El origen de la discusión en la Suprema Corte

Batres explicó que el asunto analizado por el Pleno no consistía en crear un nuevo impuesto a las herencias, sino en determinar si los recursos de una cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro entregados a los beneficiarios tras el fallecimiento de una persona trabajadora debían estar exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al equipararse jurídicamente a una herencia o legado.

Detalló que el artículo 93 de la Ley del ISR establece que las herencias y legados están exentos de ese impuesto. Sin embargo, señaló que el mismo artículo contempla reglas específicas para los retiros de las Afores.

Según explicó, el Pleno resolvió considerar que cualquier retiro entregado a beneficiarios por fallecimiento debe equipararse a una herencia o legado y, por tanto, quedar exento del ISR.

La postura de Lenia Batres sobre un impuesto a las herencias

A partir de esa discusión, la ministra hizo un repaso histórico sobre el impuesto a las herencias en México. Recordó que en 1926 se expidió la Ley Federal de Impuestos sobre Herencias y Legados, la cual establecía tasas que iban de 4% a 40% de la masa hereditaria, dependiendo tanto del monto heredado como del grado de parentesco.

Explicó que posteriormente el impuesto pasó a ser administrado por los estados; después se modificó nuevamente mediante una ley federal en 1959 y, finalmente, fue derogado el 29 de diciembre de 1961.

Batres también señaló que actualmente 24 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen algún tipo de impuesto sobre herencias o legados.

Y precisó que, de esos países, 21 cobran el impuesto directamente a las personas herederas según el parentesco y tres lo aplican sobre el patrimonio de la persona fallecida.

Como parte de su argumentación, afirmó que el 50% de la población mundial posee menos del 2% de la riqueza, mientras que el 10% concentra más del 76%, y sostuvo: “El único mecanismo que tiene nuestro mundo para redistribuir esta riqueza es el pago de impuestos”.

Por lo que añadió: “Consideramos que es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados. Esa no es una facultad de la Suprema Corte. Le corresponde al Congreso de la Unión”.

Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal rechaza impulsar el impuesto a las herencias

Las declaraciones de la ministra provocaron reacciones casi inmediatas en el ámbito político. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó que exista intención de legislar para gravar las herencias.

“Concretamente ésta de gravar las herencias, yo estoy en contra y mientras sea coordinador intentaré de que no pase”, afirmó.

Además, sostuvo que México atraviesa un momento complicado para aumentar la carga fiscal. “No estaba de acuerdo con ese tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país”, expresó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum igualmente rechazó impulsar una iniciativa de esa naturaleza. “No, no estoy de acuerdo yo con eso. En mi caso, yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate.”

La mandataria subrayó que se trata de una opinión personal de la ministra. “Es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión”.

Aunque reconoció que este tipo de gravámenes existen en numerosos países, dejó claro que no forman parte de la agenda del gobierno federal.

“Que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos”, afirmó.

El PT plantea discutir únicamente las grandes fortunas

Desde la bancada del Partido del Trabajo, el coordinador Reginaldo Sandoval planteó que el tema merece una discusión nacional.

Su postura fue que, en caso de analizar un impuesto de esta naturaleza, debería enfocarse únicamente en los grandes patrimonios.

“Mi postura sería que sí se grave los grandes capitales, las grandes herencias, no las de que te den ahí el burro y la vaca y la casita”, dijo

Chocan opiniones de Lilly Téllez y Patricia Armendáriz

La senadora Lilly Téllez criticó duramente la propuesta expresada por Batres. Durante un mensaje difundido en redes sociales aseguró que imponer un impuesto a las herencias equivaldría a afectar el patrimonio construido durante toda una vida para dejarlo a los hijos.

Además, afirmó que la propuesta respondería a un supuesto interés del gobierno federal por obtener mayores recursos públicos, aunque esa afirmación fue realizada por la legisladora como parte de su posicionamiento político y sin presentar elementos adicionales.

En contraste, la diputada federal Patricia Armendáriz defendió la posibilidad de aplicar un impuesto a las herencias. Sostuvo que se trata de un mecanismo redistributivo que evita la consolidación de “fortunas dinásticas” y favorece que las oportunidades dependan más del esfuerzo personal que de la riqueza heredada.

También afirmó que, de acuerdo con estudios sugeridos por la OCDE, este tipo de impuesto suele tener un menor impacto sobre el ahorro y la inversión que otros gravámenes, como los aplicados al trabajo o a las empresas.

Asimismo, señaló que puede incentivar la participación de los herederos en el mercado laboral y servir como un mecanismo para gravar ganancias de capital acumuladas que nunca pagaron impuestos debido a estrategias de planeación fiscal.

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