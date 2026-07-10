FGR pide prisión preventiva para Gilda Susana, hermana de Emilio Lozoya

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Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitaron que Gilda Susana N, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sea enviada a prisión preventiva justificada al considerar que existe un alto riesgo de fuga.

La petición fue presentada durante una audiencia en el Reclusorio Norte, donde se revisan las medidas cautelares que le permiten enfrentar su proceso en libertad.

FGR argumenta riesgo de sustracción de la justicia

Durante la audiencia ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, el Ministerio Público Federal expuso que Gilda Susana N, vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, realizó 75 viajes al extranjero, de los cuales 10 fueron en vuelos privados cuyo destino no pudo ser determinado.

Además, la FGR señaló que no fue posible acreditar que la imputada resida de manera efectiva en alguno de los cinco domicilios atribuidos a la familia Lozoya, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de que evada la acción de la justicia.

Revelan nueva investigación ligada al caso Odebrecht

Durante la exposición de la Fiscalía también se informó que existe una nueva investigación contra Gilda Susana N, hermana de Emilio Lozoya, por el presunto delito de asociación delictuosa, relacionado con el caso Odebrecht.

Las autoridades precisaron que este delito aún no ha sido judicializado, aunque destacaron que, conforme al Código Penal Federal, sí contempla la prisión preventiva oficiosa.

Asimismo, la FGR informó que mantiene abiertas cinco investigaciones contra Emilio Lozoya por diversos delitos que continúan en proceso de judicialización.

La defensa buscará mantenerla en libertad

La audiencia continuará con la intervención de la defensa de Gilda Susana N, que solicitará a la jueza conservar las medidas cautelares vigentes para que la imputada siga enfrentando el proceso penal en libertad.

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