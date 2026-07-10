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El Pato Merlín ya tiene su billete de la Lotería Nacional. Foto: Especial

El Pato Merlín, que se volvió viral durante el Mundial 2026 por portar los colores de la Selección Mexicana, ya tiene un billete conmemorativo de la Lotería Nacional. El ave, que vive con una familia de comerciantes de la Alameda Central de la Ciudad de México, será la imagen del Sorteo Superior No. 2891, que ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series.

Pato Merlín llega a los billetes de Lotería Nacional

Durante la presentación del billete, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, aseguró que el homenaje reconoce no solo al Pato Merlín, sino también a la familia que lo cuida y al esfuerzo de miles de familias trabajadoras en México.

“Celebrar a Merlín es celebrar a una familia trabajadora, la alegría de nuestro pueblo y esa forma tan mexicana de conquistar el corazón del mundo sin dejar de ser nosotros mismos”. Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional

La funcionaria destacó que el pato se convirtió en uno de los símbolos espontáneos de la afición mexicana durante el Mundial, gracias al cariño que recibió en redes sociales y entre los aficionados.

La familia de Merlín agradece el reconocimiento

Karla Ivette Gómez López, cuidadora de Merlín y titular de la marca registrada “Pato Merlín” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), agradeció el homenaje y afirmó que representa a las familias que trabajan todos los días para salir adelante.

“Nosotros venimos de una familia de comerciantes, venimos desde abajo”. Karla Ivette Gómez López, cuidadora del pato Merlín

Añadió que el reconocimiento también es para las madres solteras y las familias mexicanas que luchan por llevar el sustento a sus hogares.

¿Cuándo será el Sorteo Superior No. 2891?

La Lotería Nacional informó que se emitieron 2 millones 400 mil cachitos para el Sorteo Superior No. 2891, que tendrá:

Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series.

Bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

Sorteo el viernes 24 de julio de 2026 a las 20:00 horas.

Los boletos podrán adquirirse con billeteros, en puntos de venta autorizados, mediante la aplicación MiLotería y en el portal oficial de la institución.

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