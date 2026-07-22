Conavi mantiene abierto el registro al Programa de Vivienda para el Bienestar

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Foto: Cuartoscuro

El registro al Programa de Vivienda para el Bienestar continúa en distintos estados del país para personas de 18 años o más que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

El programa busca apoyar a quienes no cuentan con vivienda propia y viven en zonas prioritarias. Las inscripciones se realizan únicamente en los módulos oficiales y son completamente gratuitas.

El proceso está dirigido a personas que residen en los polígonos prioritarios de atención, definidos por la Conavi con base en las Zonas de Atención Prioritaria publicadas por la Secretaría del Bienestar.

¿Quiénes pueden registrarse al Programa de Vivienda para el Bienestar?

Para solicitar el apoyo, las personas interesadas deben cumplir con estos requisitos:

Tener 18 años o más

No contar con vivienda propia

Tener un ingreso familiar menor a dos salarios mínimos (hasta aproximadamente 17 mil 800 pesos mensuales )

(hasta aproximadamente ) No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda

u otro instituto de vivienda No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda de la Conavi

Vivir en un polígono prioritario de atención

¿Qué documentos pide la Conavi?

Para iniciar el registro se debe presentar, en original y copia:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante o declaración de ingresos

En caso de discapacidad, certificado médico expedido por una institución pública

Si la persona resulta seleccionada, deberá entregar documentación adicional, entre ella el Certificado de No Propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad.

Estados donde continúa el registro

La Conavi mantiene abiertos módulos de registro en diversas entidades, entre ellas:

Sonora: 22 de julio, de 9:00 a 17:00 horas

22 de julio, de 9:00 a 17:00 horas Chihuahua: hasta el 31 de julio, de 9:00 a 16:00 horas

hasta el 31 de julio, de 9:00 a 16:00 horas Coahuila: hasta el 1 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas

hasta el 1 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas Baja California Sur: hasta el 1 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas

hasta el 1 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas Tamaulipas: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas

hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas Sinaloa: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas

hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas Durango: hasta el 25 de julio, de 9:00 a 16:00 horas

hasta el 25 de julio, de 9:00 a 16:00 horas Zacatecas: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 16:00 horas

hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 16:00 horas San Luis Potosí: hasta el 2 de agosto, de 10:00 a 15:00 horas

hasta el 2 de agosto, de 10:00 a 15:00 horas Veracruz: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas

hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas Jalisco: hasta el 31 de julio, de 9:00 a 15:00 horas

hasta el 31 de julio, de 9:00 a 15:00 horas Nayarit: hasta el 31 de julio, de 9:00 a 18:00 horas

Para consultar más estados, módulos, horarios y ubicaciones, la Conavi habilitó el portal oficial:

https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos

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