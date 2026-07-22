Conavi mantiene abierto el registro al Programa de Vivienda para el Bienestar
El registro al Programa de Vivienda para el Bienestar continúa en distintos estados del país para personas de 18 años o más que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
El programa busca apoyar a quienes no cuentan con vivienda propia y viven en zonas prioritarias. Las inscripciones se realizan únicamente en los módulos oficiales y son completamente gratuitas.
El proceso está dirigido a personas que residen en los polígonos prioritarios de atención, definidos por la Conavi con base en las Zonas de Atención Prioritaria publicadas por la Secretaría del Bienestar.
¿Quiénes pueden registrarse al Programa de Vivienda para el Bienestar?
Para solicitar el apoyo, las personas interesadas deben cumplir con estos requisitos:
- Tener 18 años o más
- No contar con vivienda propia
- Tener un ingreso familiar menor a dos salarios mínimos (hasta aproximadamente 17 mil 800 pesos mensuales)
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda
- No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda de la Conavi
- Vivir en un polígono prioritario de atención
¿Qué documentos pide la Conavi?
Para iniciar el registro se debe presentar, en original y copia:
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio
- Comprobante o declaración de ingresos
- En caso de discapacidad, certificado médico expedido por una institución pública
Si la persona resulta seleccionada, deberá entregar documentación adicional, entre ella el Certificado de No Propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad.
Estados donde continúa el registro
La Conavi mantiene abiertos módulos de registro en diversas entidades, entre ellas:
- Sonora: 22 de julio, de 9:00 a 17:00 horas
- Chihuahua: hasta el 31 de julio, de 9:00 a 16:00 horas
- Coahuila: hasta el 1 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas
- Baja California Sur: hasta el 1 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas
- Tamaulipas: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas
- Sinaloa: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 15:00 horas
- Durango: hasta el 25 de julio, de 9:00 a 16:00 horas
- Zacatecas: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 16:00 horas
- San Luis Potosí: hasta el 2 de agosto, de 10:00 a 15:00 horas
- Veracruz: hasta el 2 de agosto, de 9:00 a 18:00 horas
- Jalisco: hasta el 31 de julio, de 9:00 a 15:00 horas
- Nayarit: hasta el 31 de julio, de 9:00 a 18:00 horas
Para consultar más estados, módulos, horarios y ubicaciones, la Conavi habilitó el portal oficial:
https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos
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