Continúa audiencia de Ernesto “N” en el Altiplano; FGR busca vincularlo a proceso

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La audiencia de Ernesto “N” continúa en el Altiplano. Foto: Cuartoscuro

La audiencia de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, continúa este miércoles en los juzgados federales del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en el Estado de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) busca que sea vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con fuentes federales, la diligencia comenzó la tarde del martes y, tras varias horas de exposición de argumentos, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega decretó un receso durante la madrugada para reanudar la audiencia poco antes de las 10:00 horas de este miércoles.

Hasta la tarde de este día, el proceso judicial seguía en curso con la presentación de datos de prueba y argumentos de las partes, mientras se prevé que la audiencia pueda extenderse nuevamente hasta las primeras horas del jueves.

FGR expone presunto esquema de contrabando de hidrocarburos

Durante el inicio de la audiencia, el Ministerio Público Federal explicó el presunto mecanismo mediante el cual diversas empresas habrían participado en el ingreso ilegal de combustibles por la frontera norte del país.

Según la imputación presentada, estas operaciones habrían ocasionado un presunto daño a la hacienda pública por 4 mil 456 millones 577 mil 425 pesos.

La representación social sostiene que el caso involucra una estructura financiera y empresarial utilizada para movilizar recursos relacionados con el presunto contrabando de hidrocarburos, conocido también como huachicol fiscal.

Será la autoridad judicial la que determine, con base en los elementos expuestos durante la audiencia, si existen datos suficientes para vincular a proceso al exmandatario estatal.

Investigación apunta a operaciones financieras internacionales

Como parte de la acusación, la FGR expuso que la empresa INGEMAR presuntamente financió operaciones de Crismon Hidrocarburos y Derivados, cuyos recursos, de acuerdo con la investigación, eran enviados posteriormente a compañías extranjeras, entre ellas Belar Fuels Company y Unico Commodities.

Las autoridades señalaron que entre junio de 2024 y julio de 2025 detectaron movimientos financieros por 3 mil 75 millones de pesos realizados por INGEMAR a través de Grupo Financiero Intercam, operaciones que forman parte de las indagatorias sobre la presunta red de contrabando de combustibles.

La Fiscalía sostiene que estas transacciones serían parte de un esquema de triangulación de recursos; no obstante, estos señalamientos deberán ser acreditados durante el proceso judicial.

Niegan enfrentar proceso en libertad a coacusados

En un procedimiento relacionado con la misma investigación, una jueza federal rechazó conceder un beneficio judicial a José Merino Valdés Cuervo, socio mayoritario de INGEMAR, y a Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Logística Ferroviaria Fargo.

Ambos promovieron un juicio de amparo contra la prisión preventiva que les fue impuesta; sin embargo, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, Azucena Lazalde Íñiguez, negó la suspensión solicitada.

Con esta resolución, los dos imputados continuarán sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Hasta el cierre de esta edición, la audiencia de Ernesto “N” seguía en desarrollo y la autoridad judicial aún no emitía una resolución sobre su posible vinculación a proceso.

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