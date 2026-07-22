¿Qué hacer si pierdes o te roban el INE o el pasaporte durante tus vacaciones?

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Fotos: Getty Images/ Cuartoscuro

Perder o sufrir el robo de la credencial para votar o del pasaporte durante las vacaciones puede complicar un viaje y dejarte sin una identificación oficial. Para estos casos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuentan con procedimientos para reportar el hurto o extravío de estos documentos y tramitar su reposición, ya sea en México o en el extranjero.

Si perdiste o te robaron el INE

El INE recomienda mantener la calma y reportar de inmediato el robo o extravío de la credencial para evitar el mal uso de tus datos personales.

Para hacerlo debes:

Llamar a INETEL al 800 433 2000

al Realizar el reporte y obtener un folio temporal , con vigencia de 30 días naturales

, con vigencia de Agendar una cita en un Módulo de Atención Ciudadana

Verificar que tu credencial aparezca con la alerta correspondiente

Acudir al módulo dentro de los 30 días posteriores al reporte para tramitar una nueva credencial

El Instituto señala que, una vez realizado el trámite, la credencial anterior perderá vigencia y ya no será validada.

También advierte que, si no acudes al Módulo de Atención Ciudadana dentro de los 30 días naturales posteriores a generar el reporte, este será cancelado.

Si perdiste o te robaron el pasaporte en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores indica que el primer paso es acudir al Ministerio Público para levantar un acta por robo o extravío del pasaporte. La dependencia recomienda que el documento incluya el número del pasaporte.

Después deberás:

Consultar la documentación necesaria para realizar nuevamente el trámite

para realizar nuevamente el trámite Registrar una cita en el Centro de Contacto al 01 800 8010 773

al Efectuar el pago correspondiente en ventanilla bancaria

Acudir a la cita con el comprobante de pago, el acta de robo o extravío y los requisitos solicitados para tramitar un nuevo pasaporte

Si perdiste o te robaron el pasaporte en el extranjero

Si el incidente ocurre fuera de México, la SRE recomienda presentar la denuncia ante las autoridades del país donde ocurrió el robo o extravío y conservar una copia física y otra electrónica del documento.

Posteriormente, deberás acudir o comunicarte con la Embajada o Consulado de México más cercano para notificar lo sucedido y solicitar apoyo.

De acuerdo con la dependencia, el consulado puede:

Expedir un nuevo pasaporte por robo o extravío

Dar seguimiento al caso y mantener informado al solicitante

Para realizar el trámite será necesario presentar:

Un comprobante de nacionalidad mexicana, como el acta de nacimiento

Copia certificada de la denuncia presentada ante las autoridades locales

El pago de los derechos correspondientes

Antes de viajar, toma estas precauciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda adoptar algunas medidas antes de salir de viaje para facilitar cualquier trámite en caso de robo o extravío de documentos.

Entre ellas están:

Verificar que el pasaporte mexicano tenga al menos seis meses de vigencia antes de viajar

antes de viajar Guardar copias físicas y electrónicas del pasaporte, acta de nacimiento e identificación con fotografía

Tener a la mano los datos de contacto de la Embajada o Consulado de México del país que visitarás o donde te encuentres

Actuar de inmediato puede ayudarte a evitar el uso indebido de tus documentos y agilizar su reposición. Tanto el INE como la SRE recomiendan reportar el robo o extravío tan pronto ocurra y seguir los procedimientos oficiales para obtener una nueva credencial para votar o un nuevo pasaporte.

¿Cómo reponer tu pasaporte si te lo robaron o lo perdiste?

Una vez que hayas reportado el robo o extravío y realizado la denuncia correspondiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que deberás agendar una cita en alguna de sus oficinas en México o en una oficina consular, según el lugar donde te encuentres.

Para tramitar un nuevo pasaporte será necesario:

En caso de robo, pérdida o destrucción , presentar el acta levantada ante la autoridad competente y llenar el formato que proporcione la oficina de pasaportes o consular. Además, deberás cumplir nuevamente con los requisitos como si se tratara de un trámite de primera vez.

, presentar el y llenar el formato que proporcione la oficina de pasaportes o consular. Además, deberás cumplir nuevamente con los requisitos como si se tratara de un trámite de primera vez. Acreditar la nacionalidad mexicana . Si la SRE no puede verificarla mediante sus bases de datos, podrás presentar alguno de los siguientes documentos: Acta de nacimiento expedida por el Registro Civil mexicano o por una oficina consular Certificado de nacionalidad mexicana Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento Carta de naturalización Cédula de identidad ciudadana Certificado de matrícula consular

. Si la SRE no puede verificarla mediante sus bases de datos, podrás presentar alguno de los siguientes documentos: Presentar una identificación oficial vigente en original, como la credencial para votar del INE, la matrícula consular u otra aceptada por la dependencia.

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