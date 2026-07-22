Polémica por examen UNAM 2026: convocan a marcha y exigen regresar al formato presencial

GENERANDO AUDIO...

Convocan marcha por examen de admisión en línea de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

A través de redes sociales, la comunidad estudiantil ha convocado a una marcha luego de la polémica que se generó por los resultados del examen de admisión en línea que llevó a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“¡Por un proceso justo y transparente en la UNAM!”, se lee en la convocatoria a la manifestación.

¿Cuándo y cómo se realizará la marcha?

La marcha por los resultados del examen de admisión en línea de la UNAM está prevista que se haga el próximo lunes 27 de julio de 2026, a partir de las 11:00 horas.

De acuerdo con la convocatoria, habrá dos puntos de reunión para dar inicio a esta manifestación:

Metro Universidad (afuera de la estación)

Avenida Insurgentes Sur (a la altura de la estación de Metrobús C.U.)

Además indicaron que los dos contingentes avanzarán de manera simultánea para unirse en el cruce de avenida Universidad y avenida Copilco para ingresar a Ciudad Universitaria de manera pacífica y terminar con un mitin en la Biblioteca Central de la UNAM.

También pidieron ir con ropa azul marino o blanca, lonas, pancartas y carteles, así como bocinas, megáfonos, silbatos o matracas y los documentos necesarios para revisiones en oficinas relacionadas a los exámenes.

“¡La educación pública y justa es un derecho, no un privilegio!”, finalizaron.

¿Por qué quieren hacer una marcha por el examen en línea de la UNAM?

Sobre la protesta, denuncian que se realizará por el aumento de más de 20 aciertos por carrera, así como por las irregularidades que indican que se hizo trampa en los resultados del examen de admisión en línea.

Los estudiantes que han convocado a la marcha, aseguran que la exigencia principal es que si no se da una solución este año, pedirán que se regrese definitivamente a los exámenes 100% presenciales y controlados para el próximo ciclo.

“Que se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa”, añaden.

¿Qué pasó con el examen de admisión en línea de la UNAM?

Luego de la publicación de los resultados del primer examen de admisión en línea de la UNAM, en redes sociales comenzaron a que muestran un cambio en la distribución de aciertos, particularmente en la carrera de Medicina. Pero también se difundieron publicaciones que afirmaban que varios aspirantes obtuvieron puntajes perfectos y supuestos testimonios de aspirantes que admitían haber utilizado inteligencia artificial durante la prueba.

Aunque hasta el momento la universidad no ha confirmado que exista evidencia de manipulación de resultados, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de selección y los resultados de los exámenes aplicados en línea.

Además, anunció la creación de una comisión técnica integrada por especialistas de distintas disciplinas, quienes analizarán los datos del proceso, la aplicación del examen y el desempeño de los aspirantes.

La UNAM explicó que evaluará todos los factores que pudieron influir en los resultados y buscarán propuestas para fortalecer y mejorar futuros procesos de admisión.

Convocatoria para la marcha por el examen de admisión en línea de la UNAM.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.