¿Viajas este verano? Estas son las carreteras con más riesgos en México

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Algunas carreteras resultan riesgosas. Foto: cuatoscuro/Getty

Las vacaciones de verano ya comenzaron para miles de estudiantes en México y, con ellas, aumentan los viajes hacia playas, pueblos mágicos y destinos turísticos del país. Sin embargo, el incremento del tránsito también expone a los conductores a distintos riesgos, desde accidentes por exceso de velocidad o cansancio hasta hechos de inseguridad en algunos tramos carreteros.

Antes de tomar carretera, es importante conocer cuáles son las rutas que concentran reportes de robos, incidentes delictivos y accidentes, así como las medidas que pueden ayudar a reducir riesgos durante el trayecto. Estas son algunas de las vías identificadas con mayor vulnerabilidad en México.

Carreteras con mayor riesgo de robo durante viajes por México

De acuerdo con datos de la Guardia Nacional, citados por BBVA Research, las carreteras federales registran cada año un promedio de mil 121 denuncias por robo a vehículos. Entre los corredores donde se han identificado mayores reportes se encuentran:

Puebla–Córdoba

Autopista Matehuala–Monterrey

Ciudad de Morelia–Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán

México–Cuernavaca

Urracas–Matamoros–Reynosa

Querétaro–Irapuato

Carretera federal Toluca–México

Estos tramos forman parte de corredores estratégicos para el traslado de personas y mercancías, por lo que concentran una alta circulación vehicular durante distintos periodos del año.

Estas son las carreteras con más accidentes en México

Además de los riesgos relacionados con la delincuencia, algunas vías presentan una alta incidencia de accidentes debido a factores como el exceso de velocidad, las condiciones del camino, la fatiga de los conductores y el aumento del flujo vehicular en temporadas vacacionales.

Entre las carreteras federales identificadas con mayor número de colisiones se encuentran:

Puebla–Córdoba

Coatzacoalcos–Villahermosa

Tijuana–Los Cabos

Chetumal–Puerto Juárez

México–Cuernavaca

México–Querétaro

Querétaro–San Luis Potosí

Tejocotal–Tuxpan

Tapanatepec–Talismán

Pachuca–Tuxpan

México–Puebla

Entronque Morelos–Saltillo

Durante el verano, el aumento de automóviles en circulación puede elevar la posibilidad de percances, especialmente en horarios de salida masiva hacia destinos turísticos.

¿Cuáles son los horarios con más riesgos en carretera?

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) señala que existen horarios en los que aumentan los incidentes relacionados con seguridad y movilidad.

Los periodos identificados con mayor riesgo son:

00:00 a 07:00 horas

07:00 a 12:00 horas

19:00 a 00:00 horas

Estas franjas pueden combinar factores como menor visibilidad, cansancio acumulado de los conductores, menor flujo de apoyo y condiciones que favorecen accidentes o actos delictivos.

Recomendaciones para viajar seguro en carretera este verano

Ante el aumento de viajes por vacaciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recomienda tomar medidas preventivas antes y durante los recorridos:

Planear la ruta antes de salir.

Revisar las condiciones mecánicas del vehículo.

Usar siempre el cinturón de seguridad.

Respetar los límites de velocidad.

Evitar utilizar el celular mientras se conduce.

No manejar bajo cansancio y realizar pausas durante trayectos largos.

En caso de una emergencia en carretera, los conductores pueden comunicarse a los siguientes números de atención:

911 , emergencias.

, emergencias. 074 , atención de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

, atención de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). 088, Guardia Nacional.

Durante las vacaciones de verano, la prevención y la planeación del viaje son elementos clave para reducir riesgos y llegar de manera segura al destino.