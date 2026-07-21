Sheinbaum anuncia inversión de 181 mil mdp para construir y remodelar 152 hospitales

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La mandataria busca disminuir el rezago de camas. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una inversión de aproximadamente 181 mil millones de pesos para construir, rehabilitar y ampliar 152 hospitales de todo el país a lo largo del sexenio.

En su conferencia matutina, la mandataria indicó que esto forma parte del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria.

Aseveró que ejecutarán 152 proyectos que consisten en:

50 hospitales nuevos

57 ampliaciones de hospitales

55 sustituciones y mejoras mayores

Buscan reducir rezago de camas hospitalarias

Con la inversión, Claudia Sheinbaum también contempla pasar de 96 mil 966 a 106 mil 105 camas de hospitales en lo que resta del sexenio.

La presidenta subrayó que esperan tener 13.3 mil camas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con ello, buscan atender un rezago creado en 36 años, cuando solo se implementaron 4.3 mil camas nuevas, de acuerdo con un comunicado.

Inician obras en nueve hospitales del ISSSTE

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, indicó que este sexenio construirán, rehabilitarán y rescatarán 20 hospitales.

Las obras ya iniciaron en los siguientes hospitales:

Hospital General de Tampico , Tamaulipas (avance del 98%)

, Tamaulipas (avance del 98%) Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (55%)

de Oaxaca (55%) General de Chetumal , Quintana Roo (50%)

, Quintana Roo (50%) Clínica Hospital de Chilpancingo (32%)

de Chilpancingo (32%) Hospital Vasco de Quiroga en Michoacán (20%)

en Michoacán (20%) Clínica Hospital de Cherán , Michoacán (13%)

, Michoacán (13%) Clínica Geriátrica de Acapulco (6%)

de Acapulco (6%) General de Cancún , Quintana Roo (3.3%)

, Quintana Roo (3.3%) General Dr. Gonzalo Castañeda en la Ciudad de México (2%)

En junio, Claudia Sheinbaum anunció otra inversión por 20 mil millones de pesos para equipar a hospitales públicos con tecnología de punta.

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