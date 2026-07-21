¿Qué es el EZLN y por qué sus integrantes cubren sus rostros con pasamontañas?

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Militantes del EZLN. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El próximo mes de diciembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) viajará a la Ciudad de México para reunirse con los colectivos de madres buscadoras y los pueblos originarios. A continuación, te decimos qué es el EZLN y cuál es la importancia de su movimiento.

¿Qué es el EZLN?

El movimiento zapatista comenzó el 1 de enero de 1994, mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México. En esa fecha, integrantes del EZLN se levantaron en armas y tomaron la ciudad de San Cristóbal de las Casas y otros municipios.

En la “Primera Declaración de la Selva Lacandona”, exigieron el derrocamiento del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, apegándose al artículo 39 de la Constitución, el cual menciona:

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

La mayoría de los integrantes del EZLN formaban parte de las comunidades tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y mam, en Chiapas. Como parte de su lucha exigieron que se respetaran los derechos y tierras de las comunidades indígenas. “Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”, eran los ejes de su lucha.

El plan original del movimiento era avanzar hasta la Ciudad de México “venciendo al Ejército federal mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil”, pero la toma de los municipios duró pocos días tras ser repelidos por el Ejército nacional.

Aunque no pudieron llegar hasta la capital del país para derrocar a Salinas de Gortari, el alzamiento militar se mantuvo activo de 1994 a 2006; durante este periodo se convirtió en un símbolo de lucha y resistencia para toda una generación de mexicanos. Posteriormente, los zapatistas dejaron las armas y optaron por ser un movimiento político.

¿Por qué los integrantes del EZLN usan pasamontañas?

Como parte de su levantamiento armado, los zapatistas optaron por tácticas de guerrilla, que consisten en ataques a pequeña escala, como emboscadas y saqueos, enfocados en desgastar los avances de un enemigo con mayores recursos y fuerza de ataque.

Para proteger su identidad y evitar represalias, los zapatistas optaron por usar pasamontañas. Esta prenda se convirtió involuntariamente en el símbolo del movimiento, ya que las imágenes que circulaban en la prensa mostraban a un grupo de indígenas armados, todos portando un pasamontañas.

A lo largo de los años, los especialistas han discutido sobre el significado del pasamontañas. Una de las versiones más aceptadas es que el EZLN es un movimiento “sin rostro”, rechazando el culto a un personaje para darle más peso a los ideales.

Esta línea de pensamiento queda reflejada en la emblemática frase de “todos somos Marcos”, haciendo referencia al subcomandante Marcos, uno de los principales portavoces de los zapatistas.

EZLN llegará a la CDMX en diciembre; se reunirá con madres buscadoras y pueblos originarios

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que realizará un viaje a la Ciudad de México (CDMX) en diciembre del 2026 para sostener un encuentro con madres buscadoras de personas desaparecidas, como parte de las actividades anunciadas durante el primer día del Semillero Guerra contra la Humanidad, realizado en Chiapas.

Durante la jornada, integrantes del movimiento zapatista señalaron que buscarán reunirse con familiares de personas desaparecidas para escuchar sus testimonios y compartir un mensaje de acompañamiento desde las comunidades del sureste mexicano.

El EZLN indicó que el objetivo del encuentro será acercarse a quienes participan en los colectivos de búsqueda y reconocer el trabajo que realizan para localizar a sus seres queridos, así como exigir respuestas ante los casos de desaparición.

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