INE reduce tiempos de entrega de la Credencial para Votar tras regularizar su producción

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INE se renueva y reduce tiempos de entrega. Foto: Cuartoscuro

El INE informó que la producción del nuevo modelo de la Credencial para Votar comenzó a estabilizarse, por lo que inició una reducción gradual en los tiempos de entrega del documento y prevé regresar al plazo comprometido de entre seis y nueve días naturales.

La información fue dada a conocer después de que, durante una sesión de la Comisión del Registro Federal de Electores, se expusieran los retrasos registrados en la entrega de la Credencial para Votar, que en algunos estados del país pasó de un plazo habitual de siete días a más de 20 días hábiles.

La consejera Carla Humphrey solicitó un informe detallado sobre las causas de la demora y señaló que los tiempos de espera registrados afectan la atención que reciben las personas que realizan este trámite.

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“Estos largos tiempos de espera son inaceptables para un trámite ciudadano que es expresión primigenia de su contacto directo con el INE y que por lo tanto impacta directamente la percepción social de nuestra institución”, expresó durante la sesión.

Posteriormente, el INE emitió un comunicado en el que informó que ya comenzó la reducción gradual de los tiempos de entrega, una vez concluida la etapa inicial de transición al nuevo contrato para la producción del documento.

El instituto explicó que la estabilización del proceso permitirá que, de manera progresiva, más personas reciban su Credencial para Votar en menor tiempo, sin modificar los estándares de calidad, seguridad y confiabilidad del documento.

¿Por qué se retrasó la entrega de la Credencial para Votar?

El INE detalló que el nuevo contrato para producir la Credencial para Votar inició el 1 de junio de 2026.

Al comenzar esta nueva etapa existía un acumulado de 423 mil 109 credenciales pendientes de producir, situación que atribuyó a la alta demanda registrada en los Módulos de Atención Ciudadana y al agotamiento del volumen máximo contemplado en el contrato anterior.

De acuerdo con el organismo, la producción del nuevo modelo inició de forma gradual para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los elementos de seguridad incorporados a la nueva credencial.

El primer día del nuevo contrato se produjeron 2 mil credenciales y la capacidad fue incrementándose de forma progresiva hasta alcanzar, el 10 de junio, una producción de 90 mil credenciales diarias, conforme a lo establecido en el contrato vigente.

El instituto indicó que este periodo permitió revisar cada una de las etapas del proceso de producción, verificar el cumplimiento de los estándares de calidad e incorporar plenamente los elementos de seguridad previstos para el nuevo modelo.

Durante esta etapa inicial, añadió, fue necesario ampliar temporalmente los tiempos de entrega para atender el volumen extraordinario de solicitudes acumuladas.

INE prevé regresar al plazo de seis a nueve días naturales

El INE informó que, una vez estabilizada la producción y reducido de manera significativa el rezago acumulado, trabaja para restablecer el plazo comprometido de entrega de la Credencial para Votar, que es de entre seis y nueve días naturales.

Asimismo, exhortó a las personas que hayan solicitado una inscripción, reposición, renovación o actualización de su credencial a consultar previamente el estatus de su trámite mediante los canales oficiales antes de acudir al Módulo de Atención Ciudadana correspondiente.

El organismo señaló también que la normalización gradual de los tiempos de entrega forma parte de las acciones para mantener servicios confiables, seguros y oportunos, preservando los estándares de calidad de la Credencial para Votar.

Finalmente, de acuerdo con el instituto, el proceso de regularización continuará conforme avance la producción del nuevo modelo, con el objetivo de atender la demanda de trámites y reducir los tiempos de espera para la ciudadanía.

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