Condenan a 15 años de prisión a “Zhenli N” por lavado de dinero

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Dictan sentencia condenatoria a Zhenli “N”. Foto: FGR

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la primera sentencia condenatoria contra Zhenli “N”, empresario mexicano de origen chino, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez le impuso 15 años y un día de prisión, además de una multa y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

De acuerdo con la FGR, la sentencia deriva de una investigación iniciada tras una denuncia presentada en 2008 por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se le relaciona con transferencias millonarias de dinero al extranjero para presuntamente ocultar recursos de origen ilícito.

La #FGR en coordinación con #FEMDO y #FECOR, obtuvo sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Zhenli “N” o Zhenly “N”, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



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FGR obtiene sentencia contra Zhenli “Ye Gon “N” por lavado de dinero

Según el comunicado de la FGR, el Ministerio Público Federal acreditó que Zhenli “N”, como representante legal y accionista de una empresa inmobiliaria, realizó operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita.

El juez determinó imponer una pena de 15 años y un día de prisión, una multa de 140 mil 400 pesos y negar cualquier beneficio para sustituir la pena o acceder a una condena condicional.

El caso comenzó con una denuncia de la UIF en 2008

La investigación se originó después de que la UIF denunciara que el empresario realizó, mediante una casa de cambio, transferencias de divisas en efectivo por alrededor de 33 millones 61 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales.

De acuerdo con la autoridad, dichas operaciones buscaban ocultar el origen ilícito del dinero presuntamente obtenido por la venta de productos químicos, además de realizar transferencias a una empresa vinculada con la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.

Asimismo, la FGR precisó que este proceso penal es independiente de otras causas que Zhenli “N” enfrenta ante la justicia.

Permanece interno en el penal del Altiplano

Elementos de la entonces Policía Federal Ministerial detuvieron al empresario el 14 de febrero de 2019 y, posteriormente, un juez le dictó auto de formal prisión.

Un tribunal federal confirmó la sentencia en julio de 2019. Posteriormente, el acusado promovió un juicio de amparo que el juez le negó, y un tribunal colegiado confirmó también esa resolución en revisión.

Actualmente, permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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