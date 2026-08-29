Conoce las 10 acciones de Segob para fortalecer la búsqueda de personas

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Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata opera 24 hrs del día.

El Gobierno de México anunció este viernes el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas mediante 10 acciones para acelerar la localización e identificación de personas desaparecidas y mejorar la coordinación con sus familias y los estados.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, presentaron los avances desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), que opera las 24 horas.

Desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata #ANBI informamos los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Para el gobierno humanista de la Presidenta @Claudiashein la localización de personas tiene una alta prioridad.

Seguiremos trabajando de la… pic.twitter.com/XRTXyx3c30 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 29, 2026

La Segob informó que las medidas buscan mejorar la información disponible, ampliar las capacidades institucionales y reforzar la atención a familiares y colectivos de personas desaparecidas.

Las 10 acciones contemplan:

Garantizar que todos los reportes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cuenten con datos completos con el acompañamiento de 10 expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico, científico y jurídico que permita implementar acciones. Lograr que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación. Informar los avances en la búsqueda y localización de personas con la Plataforma Única de Identidad, en la búsqueda generalizada por parte de los estados y de la búsqueda en territorio con brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Informar los avances de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI). Reforzar las búsquedas en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas y privadas. Implementar un Plan de Identificación Humana, encabezado por la FGR, para abatir el rezago forense. Prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales. Ampliar las capacidades operativas, técnicas y humanas de la CNB con personal especializado. Mantener la atención y el diálogo permanente con familias de personas desaparecidas y colectivos. Llevar la estrategia al territorio, mediante jornadas de atención a familias y coordinación en las entidades federativas.

CNB suma más de 400 especialistas y tecnología para búsquedas

La Comisión Nacional de Búsqueda cuenta ahora con más de 400 especialistas en tareas de búsqueda, áreas jurídicas y forenses, además de herramientas como drones y georradares.

La estrategia también contempla recorridos por las entidades para informar a las familias, acercarlas con fiscalías y comisiones locales, así como verificar perfiles genéticos y carpetas de investigación.

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