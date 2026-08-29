Segob lanza Alerta Nacional de Búsqueda para localizar a personas desaparecidas

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Segob mencionó acciones ante desapariciones. Foto: Cuartoscuro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la Alerta Nacional de Búsqueda para Personas Desaparecidas y No Localizadas, un nuevo mecanismo que busca acelerar la difusión de fichas de búsqueda en todo el país y fortalecer la coordinación entre autoridades para la localización de personas.

Durante la presentación, la funcionaria explicó que la herramienta permitirá compartir de forma inmediata información sobre personas desaparecidas con instituciones públicas, corporaciones de seguridad, medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales involucrados en las labores de búsqueda.

¿Cómo funcionará la Alerta Nacional de Búsqueda?

La nueva alerta será coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y operará mediante la emisión automatizada de fichas de búsqueda que podrán distribuirse a nivel nacional una vez activado el protocolo correspondiente.

De acuerdo con el portal oficial de la Alerta, actualmente participan más de 600 instituciones públicas y privadas, entre ellas:

Las 32 fiscalías estatales

La Fiscalía General de la República

Corporaciones de seguridad pública

Aeropuertos

Centrales de pasajeros

Capufe

Canales de televisión y radiodifusoras

Centros de atención a adicciones

La estrategia también contempla la activación coordinada de mecanismos como la Alerta Amber, el Protocolo Alba y, en casos que lo requieran, la Yellow Notice de Interpol.

Buscan ampliar el alcance de las búsquedas

Según la Secretaría de Gobernación, el objetivo es que la información llegue de manera más rápida y efectiva a personas e instituciones que puedan aportar datos para localizar a alguien desaparecido.

Las fichas que formen parte de la Alerta Nacional de Búsqueda podrán consultarse mediante el Folio Único de Identificación o por nombre completo dentro de la plataforma correspondiente.

Forma parte de la estrategia nacional de búsqueda

La presentación ocurre semanas después de que Rosa Icela Rodríguez supervisara la operación de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), un centro de coordinación permanente en el que participan la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

La titular de Gobernación sostuvo que el nuevo esquema forma parte de los ajustes que realiza el Gobierno federal para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar la respuesta institucional ante los reportes de desaparición.

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