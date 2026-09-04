Consejo General del INE da luz verde al logo oficial del partido SOMOS

GENERANDO AUDIO...

INE da luz verde al logo oficial del partido SOMOS. Foto: Cuartoscuro

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves el nombre, emblema y colores que identifican al nuevo partido político nacional SOMOS, luego de que la organización tuvo que modificar su identidad gráfica por una resolución del Tribunal Electoral.

La nueva imagen utilizará la palabra SOMOS en letras rosas sobre un fondo blanco, sin elementos adicionales como la silueta de la República Mexicana. El cambio forma parte del cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades electorales sobre la identidad del partido.

#POLÍTICA



SOMOS se queda como ordenó el @TEPJF_informa tras validar la resolución del INE



¿Cómo será ahora su emblema?



Así nos lo explicó su representante @MarcoBanos pic.twitter.com/QnFGjqrtLV — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) September 4, 2026

¿Cómo será el nuevo logo del partido SOMOS?

De acuerdo con Marco Antonio Baños, representante de SOMOS ante el INE, el emblema aprobado consiste en la palabra SOMOS, escrita en color rosa sobre un fondo blanco.

“Para decirlo de manera muy rápida, cómo queda el partido: con la denominación SOMOS y el emblema es la palabra SOMOS en letras rosas sobre un fondo blanco”.

Con esta modificación, el partido deja atrás la denominación Somos México y los elementos gráficos que había utilizado anteriormente.

El cambio se produjo después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinara que la organización debía modificar su denominación, emblema y colores. Posteriormente, el INE rechazó propuestas presentadas por el partido al considerar que todavía existían elementos que podían generar confusión con otras fuerzas políticas.

🗣️ @MarcoBanos cuestionó que se haya considerado que el nombre y emblema de #SOMOS podían generar inequidad.

Señaló que la verdadera inequidad está en la falta de reglas claras frente a campañas anticipadas y en las condiciones desiguales de la competencia electoral.

“La equidad… pic.twitter.com/a2IplQ8cuh — SOMOS (@SomosMxMexico) September 4, 2026

¿Por qué SOMOS tuvo que cambiar su identidad?

El antecedente se encuentra en la resolución del TEPJF que ordenó modificar la identidad de Somos México. El Tribunal consideró que la combinación de las palabras “Somos México” podía generar una referencia a la identidad nacional y determinó que debían realizarse ajustes adicionales en el nombre, emblema y colores, el INE comenzó entonces a revisar las nuevas propuestas presentadas por la organización.

Una de ellas conservaba la palabra SOMOS en rosa, el fondo blanco y una silueta de la República Mexicana. Sin embargo, el Consejo General rechazó posteriormente ese diseño y solicitó una nueva propuesta, la nueva versión eliminó la silueta del territorio nacional y dejó únicamente la palabra SOMOS en color rosa sobre blanco.

INE rechaza emblema complementario de SOMOS

Aunque el emblema principal fue aprobado, el partido no podrá utilizar una versión complementaria en la que se inviertan los colores, Baños explicó que algunos partidos cuentan con una aplicación principal y otra denominada “emblema en negativo”. En el caso de SOMOS, esta última propuesta contemplaba letras blancas sobre un fondo rosa.

“Lo que no nos están aprobando es la parte del emblema en negativo, que es usar las letras blancas con fondo en rosa, eso no se aprobó”.

La restricción está relacionada con la similitud que el INE identificó entre esa combinación cromática y los emblemas de los partidos locales Fuerza por México de Tlaxcala, Baja California Sur y Puebla.

¿Qué pasó con el color rosa de SOMOS?

El uso del rosa fue uno de los elementos analizados por las autoridades electorales durante el proceso de modificación de la identidad del partido.

En la resolución inicial del INE, el organismo señaló que existían semejanzas entre la combinación de rosa y blanco utilizada por SOMOS y la identidad gráfica de los partidos locales Fuerza por México en distintas entidades.

Sin embargo, la nueva propuesta de SOMOS modificó la aplicación de los colores. El diseño aprobado mantiene el rosa en las letras, mientras que el fondo predominante será blanco.

De esta manera, el partido podrá utilizar el color rosa dentro de su identidad gráfica, pero no podrá emplear la versión en la que el fondo sea rosa y las letras aparezcan en blanco.

SOMOS se prepara para las elecciones de 2027

SOMOS obtuvo su registro como Partido Político Nacional el 25 de junio de 2026, de acuerdo con el listado oficial del INE. La organización es encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo y tiene entre sus representantes ante el Instituto a Emilio Álvarez Icaza y Marco Antonio Baños Martínez.

Con la aprobación de su nueva identidad gráfica, el partido cuenta con una denominación y un emblema ajustados a las determinaciones de las autoridades electorales.

El proceso de modificación de su imagen se desarrolló en medio de varias revisiones por parte del INE, después de que el TEPJF ordenara realizar cambios a la identidad que originalmente había utilizado la organización.

Así, el nuevo diseño queda reducido a uno de los elementos centrales de su identidad: la palabra SOMOS, escrita en rosa sobre un fondo blanco, mientras que la aplicación con fondo rosa y letras blancas no fue autorizada.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.