¿Quién es Scott Galloway, especialista en marketing y negocios que estará en México Siglo XXI 2026?

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Scott Galloway. Foto: UnoTV

Este viernes 4 de septiembre se llevará a cabo México Siglo XXI 2026, evento organizado por Fundación Telmex Telcel, en el que participarán personalidades de distintos ámbitos, entre ellas Scott Galloway, profesor de Marketing de la Universidad de Nueva York (NYU) y especialista en marketing y negocios, quien impartirá una conferencia a las 13:00 horas en el Auditorio Nacional.

¿Quién es Scott Galloway?

Scott Galloway es profesor de Marketing en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (NYU), donde imparte materias relacionadas con estrategia de marca y marketing digital a estudiantes de la Maestría en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés). También es emprendedor y autor.

Estudió la Licenciatura en Economía en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que concluyó en 1987, y posteriormente obtuvo una MBA, con especialización en Marketing,en la Universidad de California en Berkeley, en 1992.

Su trabajo académico está relacionado con las estrategias de marca, el marketing digital y el comportamiento de las empresas en el entorno tecnológico. También creó el Digital IQ Index, una clasificación que analiza la competencia digital de distintas marcas. En 2012 fue incluido por Poets & Quants entre los 50 mejores profesores de escuelas de negocios del mundo.

Además de su actividad como profesor, Galloway ha participado en consejos de administración de empresas y organizaciones, entre ellas: The New York Times Company, Urban Outfitters, Panera Bread y Berkeley Haas.

Las empresas que fundó Scott Galloway

Galloway ha fundado nueve empresas a lo largo de su trayectoria. Entre las que se encuentran documentadas están Prophet, RedEnvelope, L2 y Section4, además de Firebrand Partners.

Prophet: consultora de estrategia de marca fundada en 1992, con operaciones en distintos mercados.

consultora de estrategia de marca fundada en 1992, con operaciones en distintos mercados. RedEnvelope: empresa de comercio electrónico enfocada en regalos, fundada por Galloway en 1997. La compañía reportó ingresos de 100 millones de dólares en 2007.

empresa de comercio electrónico enfocada en regalos, fundada por Galloway en 1997. La compañía reportó ingresos de 100 millones de dólares en 2007. L2: empresa dedicada a la inteligencia digital y al análisis del desempeño de marcas. Fue adquirida por Gartner en 2017 por 155 millones de dólares.

empresa dedicada a la inteligencia digital y al análisis del desempeño de marcas. Fue adquirida por Gartner en 2017 por 155 millones de dólares. Firebrand Partners: firma de inversión activista que Galloway fundó en 2005 y que invirtió más de mil millones de dólares en empresas estadounidenses de consumo y medios.

firma de inversión activista que Galloway fundó en 2005 y que invirtió más de mil millones de dólares en empresas estadounidenses de consumo y medios. Section4: plataforma de educación en línea fundada en 2019 para profesionales, con cursos relacionados con estrategia empresarial. Actualmente aparece vinculada a su actividad educativa.

Scott Galloway también participa en podcasts y medios

Además de sus actividades académicas y empresariales, Scott Galloway desarrolla contenidos sobre negocios, economía, tecnología y mercados.

Es copresentador de Pivot, podcast que realiza junto con Kara Swisher. También conduce The Prof G Pod, espacio dedicado a conversaciones y análisis sobre negocios, tecnología, educación y otros temas.

Estos son los libros que ha escrito Scott Galloway

Scott Galloway es autor de cinco libros que han aparecido en las listas de los más vendidos de The New York Times y de una obra publicada posteriormente sobre masculinidad.

Sus libros son:

“ The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google ” (2017)

” (2017) “ The Algebra of Happiness: Notes on the Pursuit of Success, Love, and Meaning ” (2019)

” (2019) “ Post Corona: From Crisis to Opportunity ” (2020)

” (2020) “ Adrift: America in 100 Charts ” (2022)

” (2022) “ The Algebra of Wealth: A Simple Formula for Financial Security ” (2024)

” (2024) “Notes on Being a Man“, publicado posteriormente y centrado en experiencias personales y reflexiones sobre la vida de los hombres en Estados Unidos

Scott Galloway estará en México Siglo XXI 2026

Scott Galloway será uno de los participantes de México Siglo XXI 2026, que se realizará este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Auditorio Nacional y reunirá a alrededor de 10 mil becarios de Fundación Telmex Telcel.

El programa contempla la participación de:

La conferencia de Galloway está programada para las 13:00 horas, después de la participación de Álex Roca.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es un encuentro anual organizado por Fundación Telmex Telcel desde 2002 como parte de los apoyos integrales destinados a sus becarios. El evento se realiza en el Auditorio Nacional y reúne a estudiantes de universidades públicas y privadas de distintas partes del país.

Durante una jornada, los becarios tienen acceso a conferencias e intervenciones de personas vinculadas con ámbitos como la política, economía, tecnología, deporte, negocios, arte y entretenimiento. La Fundación señala que el propósito es complementar la formación de los jóvenes mediante el intercambio de experiencias y conocimientos.

A lo largo de sus ediciones, México Siglo XXI ha contado con personalidades internacionales como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Will Smith, entre otros invitados.

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