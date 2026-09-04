Norma Piña reaparece en la Escuela Libre de Derecho y advierte de “focos rojos” por reforma judicial

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La ministra en retiro aseveró que la reforma judicial ha generado “focos rojos”

Norma Piña Hernandez, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), volvió a la escena pública tras participar en un foro de la Escuela Libre de Derecho, espacio donde advirtió que la reforma judicial generó muchos “focos rojos” en la certeza jurídica y vulneración de la independencia judicial.

Durante el evento “Diálogos Constitucionales: México en perspectiva“, aseveró que no estuvo bien pensada y que no hubo un diagnóstico para realizarla y que “no era la solución para componer, para restructurar la justicia en México“.

“Un primer signo es que antes del año se tuvo que reformar, es lo primero que uno ve. Si uno hace una reforma sin diagnóstico, sin claridad, porque no hubo participación que fuese tomada en cuenta”, detalló.

¿Ya se puede hacer un diagnóstico de la reforma judicial?

Para Piña Hernández un año es poco tiempo para poder hacer un diagnóstico de la reforma judicial, misma que llevó al voto popular la elección de nuevos ministros de la SCJN, jueces y magistrados federales.

Para ejemplificar, citó las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el tema de la prisión preventiva oficiosa.

“Se reformó la Constitución y en lugar de evitar prisión preventiva oficiosa se incorporaron más delitos al catálogo. ¿Qué clase de delitos? Fiscales, contrabando, emisión de comprobantes fiscales, de facturas, el congelamiento de cuentas.

De igual manera, la ministra en retiro señaló que la reforma impide otorgar suspensiones en juicios de amparo contra delitos del Código Fiscal de la Federación.