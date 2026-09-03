Harfuch presume resultados de la Alerta Nacional de Búsqueda; 50% son localizados en 24 horas

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Harfuch resalta Alerta Nacional de Búsqueda. Foto: X/@OHarfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que alrededor de 50% de las personas reportadas a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI) son localizadas durante las primeras 24 horas posteriores al reporte.

El funcionario realizó una visita al Puesto de Mando de la ANBI junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde destacó la necesidad de reforzar la coordinación institucional para mejorar la respuesta ante los casos de desaparición y no localización de personas.

La desaparición y no localización de personas es una de las problemáticas más dolorosas que enfrenta nuestro país y su atención es una prioridad para el Gobierno de México.

Hoy, junto con la Secretaria @rosaicela_, acudimos al Puesto de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda… pic.twitter.com/cXvN0qq2LG — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

La mitad de los casos se resuelven durante el primer día

A través de un mensaje difundido en redes sociales, García Harfuch señaló que las desapariciones continúan siendo una de las problemáticas más sensibles para el país y que la localización temprana de personas sigue siendo una prioridad para las autoridades.

“Actualmente, el 50% de las personas reportadas mediante esta alerta son localizadas durante las primeras 24 horas”, indicó.

El secretario agregó que se continuará fortaleciendo la coordinación entre dependencias federales y estatales, así como el uso de tecnología y mecanismos de búsqueda inmediata.

Buscan fortalecer la respuesta inmediata

Durante la visita al centro de operaciones, García Harfuch destacó que la finalidad de la alerta es activar de manera inmediata las capacidades de localización del Gobierno federal y de las 32 entidades federativas.

“Ante una desaparición, cada minuto cuenta. Nuestra obligación es buscar, localizar y acompañar a las familias”, señaló.

Las autoridades indicaron que continuarán ampliando las capacidades operativas y tecnológicas de este sistema para mejorar los tiempos de respuesta en los reportes de desaparición.

¿Qué es la Alerta Nacional de Búsqueda?

La Alerta Nacional de Búsqueda fue presentada recientemente por la Secretaría de Gobernación como un mecanismo de difusión inmediata para casos de personas desaparecidas o no localizadas.

El sistema permite emitir y distribuir fichas de búsqueda a nivel nacional de manera automatizada para que la información llegue rápidamente a instituciones de seguridad, fiscalías, medios de comunicación, aeropuertos, centrales de transporte y otras instancias que puedan aportar información sobre el paradero de una persona.

La coordinación del mecanismo está a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, y se integra con herramientas como la Alerta Amber, el Protocolo Alba y, en determinados casos, mecanismos internacionales de búsqueda.

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