¿Contingencia? Calidad del aire en CDMX y Edomex es extremadamente mala
Por los festejos de Año Nuevo, en la Ciudad de México (CDMX) y algunas zonas del Estado de México (Edomex), la mañana de este 1 de enero de 2026, la calidad del aire se reportó como extremadamente mala, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Calidad del Aire) en su reporte de las 8:00 horas.
- Podrían activar contingencia ambiental por la mala calidad del aire
¿Por mala calidad del aire pueden anunciar contingencia ambiental?
Calidad del Aire-CDMX indicó que las zonas más afectadas de la capital son:
- Gustavo A. Madero
- Cuauhtémoc
- Iztapalapa (extremadamente mala)
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Venustiano Carranza
En tanto, en el Edomex la calidad del aire en las siguientes zonas es:
- Nezahualcóyotl: extremadamente mala
- Coacalco: extremadamente mala
- Tultitlán: muy mala
- Cuautitlán: mala
“A las 08:00 horas, el Índice AIRE Y SALUD reporta que en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Coacalco la calidad del aire es extremadamente mala, con un riesgo a la salud extremadamente alto. En Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tultitlán es muy mala, con un riesgo muy alto”, informó Aire-CDMX.
Quema de pirotecnia
Hace unos días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió a la población no celebrar con pirotecnia, pues “el humo generado deteriora la calidad del aire, ocasionando daños a la salud de la población, especialmente en los grupos más sensibles: niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.
Además, durante la temporada de frío, las bajas temperaturas provocan inversiones térmicas durante la madrugada y la mañana: “el aire frío queda atrapado bajo una capa de aire caliente, lo que contribuye a la acumulación de contaminantes generados por las actividades humanas”.
