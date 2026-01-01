¿Contingencia? Calidad del aire en CDMX y Edomex es extremadamente mala

| 09:17 | E. Santiago | Agencias
En CDMX y Edomex hay mucha contaminación. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Por los festejos de Año Nuevo, en la Ciudad de México (CDMX) y algunas zonas del Estado de México (Edomex), la mañana de este 1 de enero de 2026, la calidad del aire se reportó como extremadamente mala, informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Calidad del Aire) en su reporte de las 8:00 horas.

¿Por mala calidad del aire pueden anunciar contingencia ambiental?

Calidad del Aire-CDMX indicó que las zonas más afectadas de la capital son:

  • Gustavo A. Madero
  • Cuauhtémoc
  • Iztapalapa (extremadamente mala)
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Venustiano Carranza

En tanto, en el Edomex la calidad del aire en las siguientes zonas es:

  • Nezahualcóyotl: extremadamente mala
  • Coacalco: extremadamente mala
  • Tultitlán: muy mala
  • Cuautitlán: mala

“A las 08:00 horas, el Índice AIRE Y SALUD reporta que en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Coacalco la calidad del aire es extremadamente mala, con un riesgo a la salud extremadamente alto. En Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Tultitlán es muy mala, con un riesgo muy alto”, informó Aire-CDMX.

Quema de pirotecnia

Hace unos días, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pidió a la población no celebrar con pirotecnia, pues “el humo generado deteriora la calidad del aire, ocasionando daños a la salud de la población, especialmente en los grupos más sensibles: niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.

Además, durante la temporada de frío, las bajas temperaturas provocan inversiones térmicas durante la madrugada y la mañana: “el aire frío queda atrapado bajo una capa de aire caliente, lo que contribuye a la acumulación de contaminantes generados por las actividades humanas”.

