Continúa la desbandada: 13 legisladores piden licencia rumbo a las próximas elecciones

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Legisladores dejan sus cargos para buscar candidaturas en 2027. Foto: Cuartoscuro

Un total de 13 legisladores del oficialismo dejaron sus funciones parlamentarias para convertirse en las nuevas “corcholatas” y buscar candidaturas en las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, deseó suerte a los contendientes y aseguró que el modelo de selección de candidatos impulsado por su partido ya está siendo replicado por la oposición.

“En este nuevo momento, en esta actividad partidista, en este espacio, que por cierto ya vimos que los del PAN y los del PRI están copiando. Algo hicimos muy bien que ahora los del PAN y los del PRI han reculado su método de selección y están apostando también por las encuestas”, señaló.

Comisión Permanente aprueba licencias de diputados y senadores

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión concedió licencia a seis diputados y siete senadores, quienes se suman al éxodo de otros 17 legisladores que también solicitaron separarse de sus cargos la semana pasada.

Ante este escenario, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que los aspirantes respeten la legislación electoral durante sus procesos internos.

“Lo primero que hay que exigir es que no violen la ley electoral, que ningún preaspirante a gobernador o a cualquier cargo, con el pretexto de buscar la candidatura en su partido, viole las leyes electorales. No puede haber precampañas fuera de la ley”, advirtió.

Zacatecas concentra a varios aspirantes de Morena

Entre los casos que destacan se encuentran los senadores José Narro Céspedes y Verónica Díaz Robles, así como la diputada Julia Arcelia Olguín, quienes buscarán la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas.

José Narro Céspedes afirmó que su decisión busca garantizar condiciones de equidad entre los participantes.

“Para construir un escenario de piso parejo que es muy importante en esta contienda, donde haya equidad democrática, para nosotros es importante acatar las normas que el partido ha establecido”, declaró.

También buscan candidaturas en Aguascalientes y Tlaxcala

Dentro de la lista de legisladores que solicitaron licencia también se encuentra la senadora Nora Ruvalcaba, quien buscará por cuarta ocasión convertirse en candidata al gobierno de Aguascalientes. Asimismo, la senadora Ana Lilia Rivera competirá por la candidatura de Morena para la gubernatura de Tlaxcala.

Arturo Ávila buscará la alcaldía Cuauhtémoc

Otros legisladores aún no solicitan licencia, pero ya han adelantado sus aspiraciones políticas. Tal es el caso de Arturo Ávila, quien anunció que se separará de su cargo en septiembre para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

“Estoy seguro de que tenemos una enorme oportunidad de recuperar la Cuauhtémoc”, afirmó.

El legislador explicó que solicitará licencia cuando inicie formalmente el proceso interno de selección.

“Cuando venga el momento oportuno de la convocatoria, la diferencia es que se solicita, es deseable incluso que las y los legisladores lo hagamos previo al proceso. Cuando va a ser el proceso para ir por la defensa de esa demarcación, va a ser en septiembre”, indicó.

Con estas nuevas solicitudes, continúa la salida temporal de legisladores federales que buscan competir por cargos de elección popular rumbo a los comicios de 2027, en los que estarán en juego 17 gubernaturas y diversos cargos locales en todo el país.

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