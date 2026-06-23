SCJN no puede ordenar cómo legislar, advierte Ricardo Monreal tras investigación de Uno TV

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Ricardo Monreal. Foto: Cuartoscuro

Ricardo Monreal, afirmó que sería una grave intromisión a las facultades del Poder Legislativo si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presiona a los congresos estatales para legislar en un sentido específico, tal como lo dio a conocer una investigación de Uno TV en donde el máximo tribunal indicó qué aprobar en los congresos de Puebla y Yucatán.

La investigación de Uno TV arroja que, de negarse a seguir la línea de la SCJN, habría multas personales a cada uno de sus diputados.

SCJN no puede ordenar legislar, afirma Monreal

Desde la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que los poderes deben mantener límites claros en sus funciones, especialmente cuando se trata de decisiones que corresponden a los congresos locales en los estados del país.

“No puede ordenar legislar en un sentido distinto o en un sentido estricto, porque entonces, si la Corte ordena a uno de los poderes legislativos, el de la Unión o de los estados, está incurriendo en una grave intromisión a las facultades del poder legislativo”, Ricardo Monreal, Presidente Jucopo de la Cámara de Diputados

Moreal llamó al respeto a la soberanía de estados y facultades legislativas

Monreal indicó que la SCJN puede resolver sus asuntos en uno u otro sentido, pero debe respetar la decisión de otros poderes y la soberanía de los Estados.

“La Corte debe observar estrictamente el principio de legalidad y debe de respetar a los Estados soberanos y a los Congresos locales. La Corte puede invalidar una ley, la Corte puede declarar inconstitucional una ley local”, Ricardo Monreal, presidente Jucopo de la Cámara de Diputados

La presión de la SCJN a congresos

Uno TV documentó y expuso hace unos días que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está presionando a los congresos locales de Yucatán y Puebla para que legislen en el sentido que ella misma les instruye, dentro de plazos determinados y bajo amenaza de multas personales a cada uno de sus diputados.

De acuerdo con especialistas en derecho constitucional, las acciones de la SCJN plantea un problema que va más allá de los temas en discusión: el de la separación de poderes y la soberanía de los estados.

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