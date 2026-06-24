SCJN suspende actividades presenciales por el partido de México vs Chequia

| 19:17 | Ruben Rojas Zenil | Uno TV
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Foto: Cuartoscuro.

El encuentro entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Chequia fue motivo suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la suspensión de actividades este miércoles 24 de junio.

“Antes de cerrar la sesión quisiera aprovechar para informar a todas y todos, que el Pleno ha determinado que el día de mañana sería un día inhábil, laborable a distancia, por las circunstancias en las que se encuentra el edificio central relacionado con el Mundial y aprovechamos para desearle éxito a la Selección”.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro Presidente de la SCJN

Pese a que el partido está programado a las 19:00 horas, los ministros determinaron el cierre del edificio sede del Alto Tribunal.

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