De Huicho Domínguez a diputado: Carlos Bonavides busca curul en San Lázaro

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El actor es conocido por su personaje de Huicho Domínguez. Foto: Cuartoscuro

El actor Carlos Bonavides volvió a generar conversación en redes sociales luego de expresar su intención de contender por una diputación federal, ahora con el partido Morena, con el que ha mostrado afinidad en los últimos años, aunque actualmente no cuenta con militancia formal.

La declaración fue retomada en una entrevista con el comunicador Edén Dorantes, donde el actor, conocido por su personaje de “Huicho Domínguez”, habló también de su situación personal y rechazó versiones sobre una presunta crisis económica.

“No estoy en bancarrota”: Bonavides niega crisis económica

Durante la entrevista, el actor fue cuestionado sobre si su posible incursión en la política estaba motivada por problemas financieros, lo que negó de forma tajante.

“Ah, no, no… eso es mentira. Yo trabajo, hago videos, soy imagen de empresas, busco trabajo por todos lados”, señaló, al asegurar que continúa activo profesionalmente y que sostiene sus gastos personales y familiares.

En meses recientes, habían surgido versiones que apuntaban a dificultades económicas, lo cual el actor rechazó y calificó como información falsa.

Quiere llegar a San Lázaro y agradece programas sociales

Tras confirmar su interés en una candidatura, Carlos Bonavides expresó su respaldo a la Cuarta Transformación y a los programas sociales, en particular a la pensión para adultos mayores, la cual dijo valorar.

El actor de 85 años aseguró que espera el apoyo ciudadano para llegar a una diputación federal, y se describió como “un hombre de lucha” que continúa activo en el trabajo.

Recordó además que desde 2020 ha manifestado interés en participar en la política, con propuestas enfocadas en juventud, prevención de adicciones y fortalecimiento familiar.

De concejal en Azcapotzalco a su interés por Morena

Bonavides ocupó un cargo como concejal en Azcapotzalco de 2021 a 2024 por el PAN, etapa en la que participó en la administración local.

Tras concluir ese periodo, ha mostrado mayor cercanía con el discurso de la Cuarta Transformación, y en distintos momentos ha expresado apoyo a programas sociales impulsados por el Gobierno federal.

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