13% de menores en México sufrió abuso sexual o violencia digital: Unicef

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Infancias sufren violencia digital. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Al menos 13% de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años en México sufrió alguna forma de abuso sexual o violencia digital durante el último año, de acuerdo con el estudio Disrupting Harm en México, elaborado por Unicef y ECPAT International. Esto representa a más de 1.6 millones de menores afectados por delitos facilitados a través de la tecnología.

El informe revela que las agresiones ocurrieron principalmente mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videojuegos, lo que llevó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a anunciar que prepara una iniciativa para regular los entornos virtuales.

¿Qué revela el estudio Disrupting Harm sobre el abuso sexual digital?

El reporte señala que la forma de violencia digital más frecuente fue la recepción de imágenes sexuales no solicitadas.

Además, las y los menores reportaron haber recibido:

Solicitudes para enviar fotografías íntimas

Ofertas de dinero a cambio de contenido sexual

De acuerdo con el reporte, en 64% de los casos, el agresor era una persona conocida por la víctima.

Redes sociales concentran más casos

El estudio identificó que las plataformas donde se registró el mayor número de incidentes fueron:

Facebook

WhatsApp

Instagram

Asimismo, Unicef detectó riesgos en espacios utilizados por menores para jugar en línea, como Roblox, Fortnite y FIFA, donde también pueden ocurrir situaciones de contacto o explotación.

Obstáculos para la denuncia

El estudio identificó obstáculos por los cuales las víctimas no acudieron a denunciar. Entre las causas destacaron las amenazas.

Los obstáculos para la denuncia fueron:

No sabía cómo hacer una denuncia con 28%

La persona que lo hizo amenazó con hacerles daño si se lo contaba a alguien con 24%

No sabía que se podían denunciar esas cosas con 21%

Tenía miedo de que no se mantuviera la confidencialidad con 17%

No le parecía lo suficientemente grave como para denunciarlo con 12%

Le preocupaba meterse en problemas con 7%

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