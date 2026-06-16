Corrupción costó más de 5 mil pesos a cada mexicano; récord en 10 años

| 20:20 | José Pablo Espíndola | Uno TV
La corrupción en México costó en promedio 5 mil 432 pesos a cada persona afectada durante 2025, según el IMCO.
Foto: Cuartoscuro

La corrupción en México alcanzó en 2025 su nivel más costoso en una década, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) basado en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio revela que el costo promedio por persona afectada llegó a 5 mil 432 pesos, un incremento de 15% respecto a 2023. Se trata del monto más alto registrado en los últimos 10 años. En total, 6.9 millones de ciudadanos fueron víctimas de algún acto de corrupción relacionado con trámites o servicios públicos.

Costo de la corrupción alcanza máximo histórico

Según el análisis del IMCO, los actos de corrupción, principalmente sobornos o “mordidas”, generaron un costo total cercano a 25 mil millones de pesos para la ciudadanía.

La organización señaló que este es el monto más alto registrado en los últimos 10 años, lo que refleja el impacto económico que sigue teniendo la corrupción en la vida diaria de los mexicanos.

Además, la tasa de prevalencia alcanzó 15 mil 642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Aumenta percepción de corrupción en México

El reporte también muestra que la percepción ciudadana sobre la corrupción volvió a aumentar.

Durante 2025, 84% de los mexicanos consideró que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su estado, frente al 83% registrado en 2023.

Las entidades con la percepción más alta fueron:

  • Michoacán (89%)
  • Baja California (89%)
  • Ciudad de México (89%)

Mientras que Querétaro registró el porcentaje más bajo, con 67%.

IMCO plantea más digitalización para combatir corrupción

Ante este panorama, el IMCO propuso fortalecer la digitalización de trámites y servicios gubernamentales para reducir el contacto directo entre ciudadanos y funcionarios.

También recomendó implementar esquemas regulatorios más ágiles para empresas y fortalecer las capacidades tecnológicas de gobiernos estatales y municipales.

El organismo concluyó que garantizar instituciones íntegras y transparentes es fundamental para atraer inversión, fortalecer la competitividad y promover el crecimiento económico del país.

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