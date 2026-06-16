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Rosa Icela Rodríguez se reúne con madres buscadoras. Foto: X@rosaicela_

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo una reunión con madres y padres buscadores integrantes de la colectiva Ehécatl. A través de su cuenta de X, la funcionaria federal compartió una imagen de su encuentro con integrantes del colectivo.

Sin dar mayores detalles del encuentro, Rosa Icela Ródriguez desatacó que las madres buscadoras fueron escuchadas a fin de “atender sus demandas”.

“Hoy nos reunimos con madres y padres buscadores de la colectiva Ehécatl para escucharlos y atender sus demandas. En el @GobiernoMX tenemos el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desparecidas para llegar a la verdad y la justicia”, escribió Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob.

#Hoy nos reunimos con madres y padres buscadores de la colectiva Ehécatl para escucharlos y atender sus demandas. En el @GobiernoMX tenemos el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desparecidas para llegar a la verdad y la… pic.twitter.com/P7hs3B6xLC — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 15, 2026

La reunión entre Segob y madres buscadoras se da luego de las protestas que diversos colectivos emprendieron en el marco de la inauguración del Mundial 2026 en México.

Aunque Rosa Icela Rodríguez compartió algunas imágenes de su encuentro con el colectivo de madres y padres buscadores, no dio detalles sobre los puntos concretos que se habrían abordado en la reunión.

Tampoco se informó si sostendrá reuniones con otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

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