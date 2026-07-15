Los casos más relevantes bajo la gestión de Ulises Lara López en la FGR

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Ulises Lara López: revisa los casos que atendió. Foto: Cuartoscuro

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, presentó su renuncia al cargo por motivos personales, confirmaron fuentes federales.

El funcionario había asumido la responsabilidad tras la invitación realizada por la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos. Hasta el momento, la dependencia federal no ha emitido un comunicado oficial sobre su salida ni ha informado quién ocupará sus funciones.

La trayectoria de Ulises Lara López

Ulises Lara López cuenta con estudios de posgrado y es doctor en Derecho. Antes de incorporarse a la FGR, desempeñó distintos cargos dentro del sector público.

Entre sus antecedentes laborales se encuentran:

Coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

Funcionario de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México durante el proceso de transición hacia la Fiscalía capitalina

Director Ejecutivo de Formación Continua y Servicios Estudiantiles en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México

Su trayectoria también incluye actividades relacionadas con la educación y la administración pública.

Los casos que presentó Ulises Lara como vocero de la FGR

Uno de los primeros mensajes públicos encabezados por Ulises Lara López como vocero de la FGR ocurrió el 13 de enero de 2026, cuando informó sobre diversos casos investigados por la institución.

Entre los temas que presentó se encontraron acciones contra integrantes de organizaciones criminales, investigaciones federales y operativos realizados en distintas entidades del país.

FGR informó detenciones relacionadas con el CJNG

Uno de los reportes encabezados por Lara López correspondió a la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La FGR informó que los detenidos en Nayarit y Jalisco presuntamente formaban parte de una estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”.

De acuerdo con la investigación, Luis “N” habría sido identificado como supuesto coordinador del trasiego de droga desde Centroamérica y operador financiero de la organización, además de estar relacionado con el traslado de estupefacientes mediante aeronaves utilizadas en pistas clandestinas.

En otro operativo realizado en Zapopan, Jalisco, fueron detenidos José “N”, Carlos “N” y Mauricio “N”. La Fiscalía señaló que José “N” presuntamente fungía como jefe de plaza en Tlajomulco de Zúñiga y la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante las acciones fueron aseguradas drogas, armas, vehículos, dinero en efectivo y objetos relacionados con actividades ilícitas.

FGR revisó solicitudes de Estados Unidos para detenciones con fines de extradición

El 1 de mayo de 2026, Ulises Lara volvió a aparecer públicamente para informar sobre una solicitud de Estados Unidos relacionada con la detención provisional de 10 ciudadanos mexicanos con fines de extradición.

La FGR explicó que el requerimiento recibido no representaba una solicitud formal de extradición y señaló que revisaría la información enviada por autoridades estadounidenses.

La dependencia indicó que solicitaría mayores pruebas y elementos antes de tomar una determinación, conforme al tratado bilateral de extradición y la legislación mexicana.

Informó avances sobre investigaciones en Chihuahua y Jalisco

El 4 de mayo de 2026, Lara López dio a conocer información sobre el operativo realizado en la Sierra del Pinal, Chihuahua, donde murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes extranjeros.

La FGR informó que citaría a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el despliegue y que revisaría las autorizaciones, acreditaciones y condiciones del operativo.

Además, el 13 de abril de 2026, comunicó avances sobre la investigación en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, señalado como un posible centro de adiestramiento criminal.

La Fiscalía indicó que los indicios localizados permanecían bajo análisis pericial para esclarecer los hechos.

Otros casos informados durante su gestión

Durante sus apariciones públicas, Ulises Lara también informó sobre investigaciones relacionadas con:

La presunta infiltración criminal en gobiernos municipales de Morelos, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas un alcalde en funciones y un exalcalde

El desmantelamiento de la organización conocida como “Del Caballito”, señalada por presunta emisión de facturas falsas y lavado de dinero

La detención de personas requeridas por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición

Operativos contra redes dedicadas al tráfico de migrantes y robo de hidrocarburos

La captura del presunto responsable material del homicidio del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos

La destrucción de más de 105 toneladas de sustancias y precursores químicos asegurados en Sinaloa

FGR no ha emitido postura oficial sobre la renuncia

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha publicado información oficial sobre la salida de Ulises Lara López ni ha confirmado quién asumirá la vocería de la institución.

La renuncia ocurre mientras la dependencia mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con seguridad nacional, delincuencia organizada y operativos contra grupos criminales.

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