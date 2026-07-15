México rechaza señalamientos de la DEA y defiende resultados contra crimen organizado

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Gabinete de Seguridad rechaza acusaciones de la DEA. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una relación entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno mexicano. El Gabinete de Seguridad aseguró que esos señalamientos carecen de sustento y defendió los resultados obtenidos en el combate a la delincuencia organizada.

La respuesta fue difundida mediante un comunicado, en el que las autoridades sostuvieron que las afirmaciones del funcionario estadounidense no corresponden a los datos públicos sobre detenciones, decomisos y acciones emprendidas durante la actual administración.

Gobierno de México responde a Terry Cole

El pronunciamiento surge luego de que Terry Cole afirmara que la DEA mantiene como una de sus principales prioridades combatir la supuesta “conexión mortal” entre los cárteles mexicanos y el Gobierno de México.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad sostuvo que la Estrategia Nacional de Seguridad se basa en una política de cero impunidad, apoyada en labores de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

“Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales”, señaló.

México presume detenciones y decomisos

Como parte de su respuesta, el Gobierno federal informó que del inicio de la administración al 30 de junio de 2026 se han logrado:

59 mil 582 personas detenidas

31 mil 366 armas de fuego aseguradas

498 toneladas de droga decomisadas

2 mil 363 kilogramos y más de 5 millones de pastillas de fentanilo aseguradas

2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para elaborar metanfetaminas inhabilitados

El comunicado agrega que entre las personas detenidas se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a distintas organizaciones criminales, “sin distinción alguna”.

También destaca acciones contra servidores públicos

El Gabinete de Seguridad señaló que las investigaciones también han alcanzado a funcionarios presuntamente vinculados con actividades delictivas.

De acuerdo con el comunicado, como resultado de la Operación Enjambre y otras investigaciones han sido detenidos más de 80 servidores y exservidores públicos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.

Las autoridades afirmaron que estas acciones demuestran que no existe protección para quienes incurran en conductas ilícitas.

Defiende reducción de homicidios y cooperación con Estados Unidos

El Gobierno mexicano también destacó que, entre septiembre de 2024 y junio de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48%, lo que equivale, según las autoridades, a 41 asesinatos menos por día.

Asimismo, sostuvo que la cooperación bilateral con Estados Unidos ha permitido la captura de diversos objetivos prioritarios requeridos por autoridades estadounidenses.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró que México mantiene disposición para fortalecer la colaboración con Estados Unidos, pero bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambos países.