Infonavit: el esquema que permite comprar casa con sólo 100 puntos

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Nuevo esquema permite sacar crédito Infonavit con 100 puntos. Foto: Cuartoscuro

Acceder a un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ya no requiere reunir más de mil puntos como ocurría hace algunos años. En 2026, el instituto permite a los trabajadores solicitar un crédito hipotecario con sólo 100 puntos, lo que facilita el acceso a la vivienda.

El cambio forma parte del modelo T100, un esquema que simplifica los requisitos para obtener financiamiento. Con este sistema, más trabajadores pueden iniciar el proceso para comprar casa, construir o mejorar su vivienda, siempre que cumplan con ciertos criterios básicos.

Cómo funciona el esquema de Infonavit que pide sólo 100 puntos

El modelo T100 del Infonavit sustituyó al sistema anterior, en el que los trabajadores debían reunir 1,080 puntos antes de poder solicitar un crédito para vivienda.

Con el nuevo esquema, basta alcanzar 100 puntos para iniciar el trámite, lo que reduce el tiempo necesario para acceder al financiamiento.

Otra diferencia es que el historial en Buró de Crédito ya no es un obstáculo definitivo para solicitar el crédito. Además, las aportaciones patronales ya no están directamente ligadas al puntaje del trabajador.

Sin embargo, el monto final del crédito seguirá dependiendo de factores como:

Salario del trabajador

Ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda

Capacidad de pago

Estos elementos determinan cuánto dinero puede prestar el instituto y el plazo del financiamiento.

Qué tipo de vivienda puedes comprar con el modelo T100

El esquema de 100 puntos permite utilizar el crédito del Infonavit para distintos objetivos relacionados con vivienda.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Comprar una vivienda nueva

Adquirir una casa usada

Construir en un terreno propio

Remodelar o ampliar una vivienda

Los créditos pueden manejar plazos de hasta 30 años, con pagos fijos dependiendo de las condiciones del financiamiento aprobado.

Cómo saber si cumples con los 100 puntos de Infonavit

Para verificar si puedes solicitar el crédito bajo el modelo de 100 puntos, el primer paso es ingresar al portal del Infonavit y acceder a Mi Cuenta Infonavit.

Una vez dentro del sistema debes:

Realizar tu precalificación Revisar el puntaje acumulado Consultar el monto máximo de crédito disponible

La plataforma mostrará si alcanzas los 100 puntos requeridos y te dará una estimación del financiamiento, incluyendo plazo, tasa de interés y mensualidad aproximada.

Antes de iniciar el trámite, el instituto también pide completar el curso en línea “Saber + para decidir mejor”, una capacitación que explica conceptos financieros básicos para tomar decisiones informadas al solicitar un crédito.

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