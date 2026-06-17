Crisis de agua: 27.2 millones de mexicanos insatisfechos con el suministro

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Foto: Getty Images/Iustrativa

La crisis hídrica en México mantiene diferencias marcadas entre estados. Mientras en algunas entidades la mayoría de la población reporta problemas con el suministro de agua, otras presentan niveles más altos de satisfacción con el servicio, según publicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con datos analizados por el IMCO con información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen 27.2 millones de personas insatisfechas con el suministro de agua..

💧La crisis hídrica no afecta a todos por igual. Mientras en Guerrero 4 de cada 5 personas están insatisfechas con el suministro de agua, Baja California registra la mayor satisfacción con el servicio.

¿Cuál es el nivel de satisfacción con el servicio del agua en tu estado?💦 pic.twitter.com/4iq3EMAmhS — IMCO (@imcomx) June 17, 2026

El estudio considera únicamente a personas adultas que viven en ciudades con más de 100 mil habitantes y muestra fuertes contrastes regionales sobre la percepción del servicio.

El caso más crítico es Guerrero, donde 8 de cada 10 personas (80%) afirmaron estar insatisfechas con el suministro de agua, convirtiéndose en la entidad con la peor evaluación a nivel nacional.

En contraste, Baja California registró el nivel más alto de satisfacción, ya que solo 19% de la población consultada manifestó inconformidad con el servicio.

El mapa elaborado por el IMCO evidencia que gran parte del país mantiene niveles elevados de percepción negativa sobre el acceso al agua, especialmente en estados del centro y sur del territorio nacional.

Los resultados reflejan que la disponibilidad y calidad del suministro continúan siendo uno de los principales retos para los gobiernos locales y organismos operadores, en un contexto marcado por sequías, crecimiento urbano y presión sobre la infraestructura hidráulica.

Toda vez que el diagnóstico también muestra que el acceso al agua no se vive de manera homogénea en México y que la experiencia de los usuarios cambia significativamente dependiendo de la entidad donde habitan.

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