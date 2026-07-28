¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de una persona fallecida?

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¿Una casa puede seguir a nombre de una persona fallecida? Foto: Getty

Cuando una persona muere, su vivienda no cambia automáticamente de propietario en el Registro Público.

El inmueble pasa a formar parte de la herencia y los posibles herederos deben realizar un procedimiento sucesorio para que, posteriormente, la propiedad pueda adjudicarse y registrarse a su nombre.

De acuerdo con el Código Civil Federal, la herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones que no desaparecen con la muerte. Además, la sucesión se abre en el momento del fallecimiento del propietario.

“Los que habiten la casa en que ocurra el fallecimiento tienen obligación de dar aviso al Juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes del fallecimiento y en caso de incumplimiento se sancionarán con una multa”. Artículo 120, Código Civil Federal

Casa de una persona fallecida: ¿cuánto tiempo puede permanecer así?

La legislación federal no establece un plazo para que una vivienda deje de estar registrada a nombre de una persona fallecida. Mientras no se concluya la sucesión y se realice la adjudicación correspondiente, el inmueble puede formar parte de la herencia.

El Código Civil Federal señala que, al morir el propietario, los herederos adquieren derechos sobre la masa hereditaria como un patrimonio común mientras no se realice la división.

¿Qué pasa después de 10 años?

Aquí existe un dato importante. El Código Civil Federal, en su artículo 1652, establece que el derecho de reclamar la herencia prescribe en 10 años y puede transmitirse a los herederos.

“El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos”.

Artículo 1652, Código Civil Federal

Sin embargo, se trata del plazo previsto por la legislación federal para reclamar la herencia y pueden existir particularidades según la entidad federativa y las circunstancias del caso.

Por eso, si una familia tiene una propiedad cuyo titular falleció hace varios años, es recomendable revisar la legislación del estado donde se encuentra el inmueble y acudir con un notario o especialista en derecho sucesorio.

¿Y los famosos 5 años?

El plazo de cinco años puede aparecer en determinadas reglas fiscales locales, pero no significa que la casa sólo pueda permanecer cinco años a nombre del fallecido.

Por ejemplo, en Ciudad de México, el Código Fiscal establece una tasa de 0% del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles para determinados casos de adquisición por herencia, siempre que se cumplan varios requisitos.

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